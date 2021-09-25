詐騙氾濫 嬰兒也拿失業金 伊就業廳強化認證

由於失業福利詐騙 氾濫，為了強化資安，伊利諾州將推出專門打擊詐欺 的「ILogin」系統，凡從網路上送件申請失業金 的民眾，很快必須經過額外的措施來確認身分，才能通過審核。

伊州創新與技術廳(Illinois Department of Innovation and Technology)首席信息安全官福特(Adam Ford)說，這項新的資安保護系統，在某種程度上，等於可以看到申請者駕駛執照的所有信息並認證，這對減少個人信息遭冒用申請失業金將有一定幫助。

伊州就業安全廳(IDES)在採用反詐欺工具或其他相關技術方面行動過於遲緩，向來受到批評，7月份公布的一項調查顯示，申領失業金的民眾之中，竟然有好幾百人年齡超過90歲或不到14歲，甚至是只有幾個月大的嬰兒，此現象引起州議會議員關注，並要求IDES必須更深入審查申請資料。

IDES代理廳長李查德茲(Kristin Richards)說，到今年春季，該廳收到至少170萬份詐欺的失業金申請，不過，她不清楚該州遭詐走的總金額究竟有多少。

她表示，該機構一直努力防範類似詐騙，他也提到，失業詐欺已經成為全國性的問題，近日為了強化審核，該廳很快就會啟動「多重確認身分」的新系統，新的作業將在以往僅用單一登錄名稱與密碼的方式之外，要求用戶在登錄帳號後，必須額外通過手機或電郵取得另一號碼輸入，才能進入網頁。