湯信儀出掌伊DCFS亞裔部門 首訪華埠推廣兒童保護

伊州兒童與家庭服務廳亞裔主管湯信儀表示，該部門急需中文雙語人才加入。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州兒童與家庭服務廳(Illinois Department of Children & Family Services，簡稱DCFS)新任的亞裔 部門主管湯信儀(Ada Tong)，日前到芝加哥華埠推廣該廳的各項服務項目，湯信儀說，目前因家庭原因或其他因素而由DCFS寄養的亞裔孩童(foster children)約有60名，非常需要包括中文在內的雙語人才協助，她鼓勵華人 踴躍申請加入該廳工作，一起為改善華裔社區兒童與家庭福利 努力。

曾擔任伊州州眾議員馬靜儀幕僚的湯信儀，在取得碩士學位重返伊州，並進入兒童與家庭服務廳擔任亞裔部門主管，多年來投入華埠社區活動，協助爭取華人權益與福利的她說，在接下新任務後，非常希望能在華裔社區推廣相關業務，尤其是有關兒童福利與保護方面的工作。

她介紹，兒童虐待與忽視是DCFS的主要業務之一，但一般華人對此方面的了解比較少，為了提高華人認識兒童虐待與忽視，該廳特別印製了中文手冊，詳細說明一旦發現有兒童遭毆打、虐待時的正確舉報與處理程序，湯信儀也提到，華人移民家庭在教養孩子時，存在著一些迷思與誤區，她希望未來能夠強化相關教育。

湯信儀表示，目前該廳亟需增聘包括中文在內的雙語服務人員，尤其DCFS的亞裔寄養兒童現有約60名，很需要會說中文的工作人員協助，相關徵才信息，可上官網：www2.illinois.gov/dcfs，或與她聯繫：[email protected]。