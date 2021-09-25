限塑新規 芝禁餐館主動提供一次性餐具
不少消費者對於好不容易等到外賣送到辦公室，卻發現沒有附上餐具，都會感到不滿及生氣，不過，芝加哥市議會日前以37：10的票數所通過的一項新法，即將把此情況變成常態，該法案主要為了解決新冠疫情期餐廳外賣激增所造成的塑膠餐具使用飆升問題，預計明年1月中旬起施行的新法規定，除非顧客要求，否則禁止餐館主動提供一次性的餐具，。
新冠疫情期間，餐廳僅外賣需求量大增，塑膠餐具、容器的用量也隨著增長，而疫情緩解，餐館重新開放堂食後，餐廳業者考慮塑膠容器「衛生方便且節省洗碗開銷」，因此持續使用的也不在少數。
所謂「一次性餐具」，包括塑膠湯匙、刀叉，還有筷子、濕巾，小包裝的鹽、胡椒調味品、餐巾紙等，這些都不再由餐館自動包括在外賣自取或送餐的食品袋中。不過，根據法案，得來速餐廳和機場美食站則不受影響。
此外，該法令未禁止餐廳提供塑膠吸管、飲料杯蓋、咖啡杯上的防熱杯套，由製造商出廠食品或飲料時，就已經預先包裝或附在產品上的一次性食品器具，也不在禁令範圍。
伊利諾州餐飲協會(The Illinois Restaurant Association)勉為其難同意接受這項法案，協會主席涂以亞(Sam Toia)說，坊間餐館至今都還在努力經營，希望彌補疫情期間的損失，還好新法令並未計畫對違法業者開罰，否則可能一不小心就會慘收罰單。
獲得議會支持通過的這項新法，遠比之前由議會才政委員會主席瓦蓋斯派克(Scott Waguespack)提出的限制更寬鬆，因為新法沒有包括罰款，也不會禁止三明治、外帶餐點所用的保麗龍容器。
在芝加哥經營餐館Ann Sather的44區區長湯尼(Tom Tunney)，對於同僚們支持的該法案不以為然，他說，送外賣時造成的汽車廢氣排放，還有交通阻塞時的空氣污染，都比去針對一次性餐具形成的環保問題更大更嚴重，「我不擔心塑料，我比較擔心石化燃料」，他說，如果真的要環保，鼓勵人們步行去買菜不是比限制主動提供一次性餐具更有效。
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