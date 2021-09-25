限塑新規 芝禁餐館主動提供一次性餐具

芝加哥市議會通過「禁止餐廳主動提供一次性餐具」的新法案，塑膠湯匙、刀叉及筷子都包括在適用範圍。。(特派員黃惠玲╱攝影)

不少消費者對於好不容易等到外賣送到辦公室，卻發現沒有附上餐具，都會感到不滿及生氣，不過，芝加哥 市議會日前以37：10的票數所通過的一項新法，即將把此情況變成常態，該法案主要為了解決新冠疫情 期餐廳外賣激增所造成的塑膠餐具使用飆升問題，預計明年1月中旬起施行的新法規定，除非顧客要求，否則禁止餐館主動提供一次性的餐具，。

新冠疫情期間，餐廳僅外賣需求量大增，塑膠餐具、容器的用量也隨著增長，而疫情緩解，餐館重新開放堂食後，餐廳業者考慮塑膠容器「衛生方便且節省洗碗開銷」，因此持續使用的也不在少數。

所謂「一次性餐具」，包括塑膠湯匙、刀叉，還有筷子、濕巾，小包裝的鹽、胡椒調味品、餐巾紙等，這些都不再由餐館自動包括在外賣自取或送餐的食品袋中。不過，根據法案，得來速餐廳和機場美食站則不受影響。

此外，該法令未禁止餐廳提供塑膠吸管、飲料杯蓋、咖啡 杯上的防熱杯套，由製造商出廠食品或飲料時，就已經預先包裝或附在產品上的一次性食品器具，也不在禁令範圍。

伊利諾州餐飲協會(The Illinois Restaurant Association)勉為其難同意接受這項法案，協會主席涂以亞(Sam Toia)說，坊間餐館至今都還在努力經營，希望彌補疫情期間的損失，還好新法令並未計畫對違法業者開罰，否則可能一不小心就會慘收罰單。

獲得議會支持通過的這項新法，遠比之前由議會才政委員會主席瓦蓋斯派克(Scott Waguespack)提出的限制更寬鬆，因為新法沒有包括罰款，也不會禁止三明治、外帶餐點所用的保麗龍容器。

在芝加哥經營餐館Ann Sather的44區區長湯尼(Tom Tunney)，對於同僚們支持的該法案不以為然，他說，送外賣時造成的汽車廢氣排放，還有交通阻塞時的空氣污染，都比去針對一次性餐具形成的環保問題更大更嚴重，「我不擔心塑料，我比較擔心石化燃料」，他說，如果真的要環保，鼓勵人們步行去買菜不是比限制主動提供一次性餐具更有效。