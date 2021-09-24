拜登9/29訪芝城 聚焦企業強制接種

白宮23日宣布，拜登 總統將在下周三(29日)訪問芝加哥 ，此行將聚焦「企業要求接種新冠疫苗 的重要性」，白宮官員說，拜登計畫拜訪芝加哥一家執行強制施打疫苗的企業。

芝加哥太陽報報導，同為民主黨籍的芝加哥市市長萊特福特，以及伊利諾州州長普立茲克，都是拜登各項國內政策的堅定支持者。萊特福特22日重申，她會嚴格執行「市府所有員工須在10月15日前完全接種」的命令，包括目前透過工會反對疫苗強制令的芝加哥警察，也不會因此排除在該命令之外。

預計下周登場的拜登芝加哥行，也是他上任總統後，第二度訪問伊州，拜登首次訪問伊州是在今年7月7日，當時他是到芝北郊的水晶湖市(Crystal Lake)，表達對該區伊州國會眾議員連任的安得伍德(Lauren Underwood)的支持，同時也推銷他的基礎建設計畫。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)則是在今年4月6日到過芝加哥訪問，她拜會了位於芝城華埠旁的「芝加哥工會聯盟」(Chicago Federation of Labor)；而第一夫人吉兒(Jill Biden)與第二先生伍德龍(Douglas Emhoff)也分別在4月、7月到訪過芝加哥。