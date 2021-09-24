「保護芝加哥77」芝市推廣疫苗總動員

芝加哥市推出新的提高疫苗施打率計畫，鼓勵77個社區所有民眾都投入推廣。(芝加哥市長辦公室提供 )

為了提高新冠疫苗 施打率，芝加哥 市長萊特福特與衛生局局長亞瓦迪23日聯合宣布推出「保護芝加哥77計畫」(The Protect Chicago 77 Initiative)，目標在年底前，至少讓全市77%的12歲及以上的民眾至少施打一劑疫苗，而華人聚居的麥金利公園區、橋港區及阿默爾廣場(Armour Square)的接種率都在全市名列前茅。

萊特福特呼籲全市77個社區的居民，都一起承諾加入該計畫，為保護芝加哥盡分心力，協助這座城市從疫情 中走出來，「接種疫苗仍然是目前最佳預防染疫方式，也是保護家人與社區的最有效措施」，市長這樣表示。

到22日為止，芝加哥12歲及以上民眾，已經有超過160萬人至少接種了一劑新冠疫苗，約占全市該類人口的72.4%。

亞瓦迪說，疫情之下，芝加哥77個社區無一倖免衝擊，每個社區都互相影響，「一定要團結一致，才能抗擊病毒」，她也解釋，所以訂出77%的接種率目標，不是因為77是神奇數字，而是主要代表芝加哥有77個社區，每個區都必須參加。

她也提到，77個社區於上周都已經達到12歲及以上民眾接種率五成的門檻，但如果不分年齡計算，仍有部分地區的接種率低於50%，她表示，現在全市施打率最差的為地區，是位於西南角郵遞區號60633的社區，該區不分年齡的疫苗接種率僅40.3%。

華人聚居的阿默爾廣場以施打一劑的比率高達81.5％，完全接種率為74.8%；橋港區至少接種一劑比率75.9%，完全接種71.5％；麥金利公園區至少接種一劑的比率高達83.3%，完全接種也有77.8％。

市府23日並公布一些影片，專門作為民眾如何說服親朋好友接種疫苗的參考，此外還包括一些芝加哥人決定接種疫苗的心情故事，該網站每周都會更新資訊，網址：chicago.gov/covidvax。