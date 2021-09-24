爭取30年 芝華裔畫入同選區 成敗年底揭曉

華埠更好團結聯盟表示，華埠及附近華人聚居處的人口增加，今年選區重畫時，有實力畫入同選區以提高政治實力。(特派員黃惠玲／攝影)

「如果能把華人 聚居處畫入同一選區，意味著我們可以直接選出一位了解並願意為華埠 打拚的區長」，投入華埠重畫選區數十年的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，這是對華埠未來發展最關鍵的一步，30年來，中國城一帶的華人人口翻了一倍，但市議會至今卻連一位華裔(甚至亞裔)區長都沒有，他說，尤其今年普查結果顯示華人續增，華埠重畫的目標，很有希望出現重大突破。

華埠更好團結聯盟22日召開了推動華埠選區重畫的中文線上會議，聯盟主任陳本恩說，聯邦人口普查 局出爐的新數據指出，華埠與部分橋港區、麥金利公園區的華人居民，過去十年不斷增加，「只要規畫得當，絕對有機會在今年的芝市選區重畫行動中，自成一個選區」，她鼓勵大家踴躍出席相關聽證會，並向民代表達重畫意願，一起將此計畫落實。

陳增華在會議中詳細說明了華埠重畫選區的沿革，他說，早從1991年開始，華埠就意識到選區重畫的重要性，當年人口普查後，華埠社區選擇從原來的第一區改畫到同樣也是移民聚居的25區，希望藉此提高各項權益的爭取與保護。

2001年，華埠一帶的華人居民數目大增50%，而且逐漸往西南擴展，市府還首次在華埠舉行了選區重畫聽證會，與會空前踴躍，不過，選區最終未做改變。

2011年，在社區積極推動下，伊州議會通過新的投票法案，即俗稱的「華埠法案」，該法令支持將九成的華人畫入同個州議員選區，此法案落實後五年，華人聚居的第三州眾議員選區，選出該州議會史上第一位華裔議員馬靜儀，然而市府至今，依舊把華人畫分在11區、12區與25區三個選區。

2021年，推動華埠選區重畫30年來，今年實現芝加哥亞裔選區的希望最大，主要因為以華人為主的居民人口繼續增長，陳增華說，幾乎可以說只差社區踴躍參與推動的臨門一腳。

陳本恩說，今年市議會必須在12月1日前，針對新的選區地圖進行表決，最終版本要獲得50位區長中的41位支持才能過關，她號召華人積極參與「芝加哥選區重畫諮詢委員會」(CARC)的聽證會，詳細會議日期可查：https://reurl.cc/Q66AD9，她也鼓勵大家向各區民代發聲，相關安排可洽該聯盟(312)761-9738。