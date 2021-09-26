AARP樂齡會宣布其「Make Your Move創業大賽」參賽者有機會贏取高達$10,000並與 The People's Shark的 Daymond John會面

The People's Shark 的 Daymond John。

AARP 樂齡會宣布了第三年度 『Make Your Move創業大賽』(Make Your Move Entrepreneurship Contest) ，以幫助有抱負的企業家和 45 歲及以上的小企業主，促進他們的創業精神和目標。比賽已於9月9日至10月22日舉行。

參賽者必須在比賽分享他們的職業目標、他們在大流行中所面臨的挑戰，以及如果有機會他們會問及Fubu 創始人兼首席執行官和 ABC 電視節目 Shark Tank 中的 Daymond John 什麼問題。兩名大獎得主將分別贏得$10,000 美元和與 Daymond John 的一對一視像會議。兩名二獎得主將會分別贏得 $1,000 美元和與 Daymond John 的一對一視像會議。參與者只需要報名便有機會贏取 $1,000 美元。

AARP 樂齡會亞裔美國 人和太平洋島民觀眾策略, 多元化、公平和包容辦公室的副總裁 Daphne Kwok 說道:『自 2019 年以來，AARP樂齡會昂然舉辦了 Make Your Move 創業大賽，以慶祝、表彰和支持希望重振職業生涯的年長企業家』,『隨著人們生活和工作的時間越來越長，年長的員工擁有多年的重要經驗和技能，他們可以利用這些經驗和技能讓他們的企業起步。』

如要查看官方規則、獎品說明及參加抽獎, 請瀏覽 https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021/。比賽於美國東部時間2021 年 10 月 22 日晚上 11:59 結束。

抽獎活動規則 (用於電視和電台廣播的廣告)

無需購買。美國 50 州 (哥倫比亞特區) 的合法居民，年齡在 45 歲或以上。在禁止的地方無效。比賽及抽獎活動將於 2021 年 10 月 22 日結束。如要了解官方規則和詳情, 請瀏覽 https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021 。

贊助單位：AARP。抽獎活動規則 (用於平面印刷品的廣告)

無需購買。美國 50 州 (哥倫比亞特區) 的合法居民，年齡在 45 歲或以上。在禁止的地方無效。比賽及抽獎活動將於 2021 年 10 月 22 日結束。如要了解官方規則和獎品說明, 請瀏https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021 。贊助單位：AARP, 601 E. Street NW, Washington, DC 20049 。

抽獎活動規則 (用於在線的橫幅廣告)

無需購買。比賽及抽獎活動將於 2021 年 10 月 22 日結束。如要參加活動或了解官方規則， 請瀏覽 https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021 。

抽獎活動規則 (用於在線的非橫幅廣告)

無需購買。美國 50 州 (哥倫比亞特區) 的合法居民，年齡在 45 歲或以上。比賽及抽獎活動將於 2021 年 10 月 22 日

結束。如要參加活動或了解官方規則，包括獎品說明, 請瀏覽 https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021 。在禁止的地方無效。

關於AARP樂齡會

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲或以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。了解更多信息，請瀏覽中文官網：chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信 公眾號 。