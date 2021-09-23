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庫克郡11月5日地稅債權拍賣 屋主快查是否欠稅

特派員黃惠玲／芝加哥報導

庫克郡財長帕帕斯(Maria Papas)表示，11月5日該辦公室將舉行兩年多來第一次「房地產欠稅債權拍賣」(Tax Sale)，估計有3萬6000間房子、商店及土地，積欠2018年房地產稅，而將由庫克郡把這些債權公開拍賣，一旦欠稅業主無法在期限內向購得債權者付清地稅，所屬物業將可能被迫透過法院程序拍賣。

庫克郡財長辦公室表示，今年有3.6萬套住房、商家及土地欠繳2018年的房地產稅，總額達1億6340萬元，其中芝加哥地區的1萬1744處房產，以及庫克郡郊區的7700處房產的欠款都不到1000元，帕帕斯正向這些欠稅屋主發出具法律效力的認證信(certified letter)，告知他們因為欠繳地稅，而必須把稅款債權出售，一旦進入出售名單，其房產將被掛上「留置權」(lien)，最終如果業主仍未繳清地稅，則可能會因此失去整個房產。

如果要避免房產損失，物業主可把握最後時機，在欠稅債權拍賣前，將拖欠的稅款加上利息全部付清，帕帕斯呼籲每個屋主上官網查詢自己是否有積欠地稅，網址：cookcountytreasurer.com，然後點選首頁的「避免欠稅拍賣」(Avoid the Tax Sale)選項，再輸入物業地址或物業PIN號碼，就可以進行查詢搜索。

帕帕斯說，很有可能物業東主不知道自己的房產稅款，將被列入「欠稅債權拍賣名單」，因為根據財長辦公室紀錄，該辦公室收到從美國郵政局通知，共1萬7702套房地產稅帳單無法投遞而退回財長辦公室。

此外，估計可能多達207位老人未申請耆老豁免福利，還有184名老人符合獲得「老人房地產稅凍結」(senior freeze)資格，這兩項均可大幅減少地稅應繳金額，帕帕斯提醒所有屋主盡快上網查詢權益。

根據伊利諾州的法律，每年的地稅債權拍賣，是在地稅應繳截止日後的13個月舉辦，但去年因為疫情影響而推遲了拍賣，帕帕斯計畫在2022年11月，分別推出2019年與2020年的房地產欠稅債權拍賣。

拍賣 房地產 庫克

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