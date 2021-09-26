賞月猜燈謎 歡喜樂融融

佛法猜燈謎。

9月20日芝加哥 佛光山於舉辦中秋佛光幹部聯誼活動，以猜燈謎、茶禪等活動，增進彼此溝通交流。典雅溫馨的會場，滿滿的茶香，花香，月餅香。佛光人各自帶來家鄉的月餅糕點，與法師喝茶賞月，互道家常。猶如一個和樂融融的佛光大家庭。

住持覺麟法師向大眾開示：在疫情 期間，雖有諸多不便；但弘揚佛法、培養人才、福利社會的腳步從未停止。透過網路傳遞至社會各個角落。感謝所有佛光人的無私奉獻，佛法才能在芝加哥生根發芽，期望大家再接再厲，弘法利生。

活動中，以星雲大師的著作《佛法真義》為題，展開佛法猜燈謎活動。例如，星雲大師的五和的理念？人生需要的三個家？何謂三寶節？佛教的七誡？大家在輕鬆愉快的搶答中，重溫佛學知識，增長智慧；在人人有獎，一片歡笑中，圓滿猜謎遊戲。