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賞月猜燈謎 歡喜樂融融

芝加哥工商記者
佛法猜燈謎。
佛法猜燈謎。

9月20日芝加哥佛光山於舉辦中秋佛光幹部聯誼活動，以猜燈謎、茶禪等活動，增進彼此溝通交流。典雅溫馨的會場，滿滿的茶香，花香，月餅香。佛光人各自帶來家鄉的月餅糕點，與法師喝茶賞月，互道家常。猶如一個和樂融融的佛光大家庭。

住持覺麟法師向大眾開示：在疫情期間，雖有諸多不便；但弘揚佛法、培養人才、福利社會的腳步從未停止。透過網路傳遞至社會各個角落。感謝所有佛光人的無私奉獻，佛法才能在芝加哥生根發芽，期望大家再接再厲，弘法利生。

活動中，以星雲大師的著作《佛法真義》為題，展開佛法猜燈謎活動。例如，星雲大師的五和的理念？人生需要的三個家？何謂三寶節？佛教的七誡？大家在輕鬆愉快的搶答中，重溫佛學知識，增長智慧；在人人有獎，一片歡笑中，圓滿猜謎遊戲。

為落實星雲大師人間佛教的理念，芝加哥佛光山即將於原址擴建的文化建築，將提供美國中西部的民眾，學習佛法，參與文化教育活動的好去處。希望大眾都能夠秉持初心以般若智慧，集體創作的精神，同心協力，為建設人間淨土邁進。希望大家在學佛的路上，精進修持；並祝福大家，心如明月般的光明、潔淨，慈悲、柔軟，祝福大家中秋佳節平安吉祥(人間社記者 李性銘 供稿)。

佛光幹部聯誼。
佛光幹部聯誼。
20210920_04_賞月猜燈謎_歡喜樂融融。
20210920_04_賞月猜燈謎_歡喜樂融融。
住持覺麟法師開示。
住持覺麟法師開示。

芝加哥 美國 疫情

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