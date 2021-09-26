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華諮處阿爾玆海默症專題講座 11/5、12、19日，歡迎有需要朋友參加！

本報芝加哥訊
11/5、12、19日，歡迎有需要朋友參加華諮處阿爾玆海默症專題講座！
11/5、12、19日，歡迎有需要朋友參加華諮處阿爾玆海默症專題講座！

阿爾玆海默症（Alzheimer’s Disease），俗稱老年痴呆、老年失智、老年失憶，是老年人群體常見的病症。如果您的家庭或者您的親朋好友家中有阿爾茨海默症患者，歡迎參加華人咨詢服務每月舉辦的專題講座。華咨處此項系列講座，主要針對阿爾茨海默症患者的照顧人，向患者家屬普及護理知識，幫助患者提高生活質量，消除人們對阿玆海默症的認知誤區與刻板成見。

11月系列講座時間：11月5日，11月12日、11月19日（每周五，11am–1 pm），研討會每期2小時，由老年服務培訓專家、阿爾茨海默症專業護理持證培訓師主講，并與大家探討相關護理知識，回答大家的各種問題。主題包括：1.老年失智症（ADRD）對思維、行為的影響，2.學習和培養自我照顧技能，3.日常護理的管理策略。

主講人：由社會工作碩士金小姐，MSW （國語，英文）和職業治療師徐小姐，MOTR / L （英文），以及董小姐-老年服務培訓專家，注冊認知障礙症從業者 (CDP)，注冊阿爾茨海默氏病和相關認知障礙症護理培訓師 (CADDCT)（國語，英文）。

注冊登記請致電華咨處：312-791-0418或電郵聯系：[email protected]，請與金小姐聯系具體注冊登記事宜。上述講座，免費參加。每班只限十人，敬請盡快報名。華咨處建議有需要的朋友們至少參加兩場講座。

失智 華人 工作

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