防疫鬆綁 流感恐來 勿忘接種疫苗

非營利社區健康組織美亞協會日前在華埠提供免費流感疫苗施打服務。(特派員黃惠玲╱攝影)

打了新冠疫苗，今年還需要接種流感疫苗 嗎？美中亞裔 健康協會主任劉紅表示，根據公衛專家警告，美國今年流感季可能遠比前一波嚴重，流感病患湧入可能進一步加重醫療體系的負擔，此外，由於流感和新冠病毒在本季節可能同時流行，因此接種流感疫苗比以往任何時候都更為重要。

美中亞裔健康協會日前在芝城華埠廣場提供免費流感疫苗施打服務，劉紅表示，這項與華格林藥局聯手提供的接種，主要希望提醒民眾不要忘了在流感季節來臨前，完成流感疫苗接種，她說，施打流感疫苗可以遠離流感病毒，且一旦感染，也會幫助你降低病徵的嚴重程度。

劉紅說，去年大家因為防疫 而普遍遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離的原則，且很多人都居家上班，因此流感病例幾乎消失，然而隨著人們逐漸返校上課、回辦公室上班，加上各項防疫規定鬆綁，很有可能會造成新一波的流感爆發，她特別提到，今年夏季許多地方都出現了兒童呼吸道病毒RSV激增的情形，很有可能是流感捲土重來的預兆。

她呼籲，除了部分身體有免疫狀況及一些特殊疾病者，應先諮詢醫師是否施打流感疫苗外，建議大家都應盡快接種流感疫苗。

華格林藥局的接種技師蔣麗鳴說，接種了新冠疫苗後，也應該施打流感疫苗，「大家不要忘了，在新冠病毒前，每年有許多人因流感喪生，而在疫情期間，尤其不要忽視防範流感的重要」。

流感是季節性的上呼吸道和肺部感染，會導致發燒、咳嗽或咽喉痛等症狀，在秋冬季節最為常見，以往全美每年有成千上萬人死於流感，還有更多人因流感住院。