上億地稅退稅無人領 庫克郡財長訪華埠鼓勵查詢

庫克郡財長帕帕斯(右)在庫克郡名譽副財長馬森柱(左二)陪同下，訪華埠推廣查詢地稅退稅服務。(高潔╱攝影)

庫克 郡財長帕帕斯(Maria Papas)日前到訪華埠，向此間居民、商家推動並介紹「查詢房地產稅退稅 」的服務，她表示，很多物業主都不知道自己還有多繳交的房地產稅未領回，建議屋主多多利用官網(www.cookcoutnytreasurer.com)查詢是否有退稅，該網站設有中文網業，方便華裔民眾使用，她也不忘提醒，該郡第二張房產稅單繳款截止為10月1日。

帕帕斯說，想要知道自己是否有退稅未領，可直接到官網，然後輸入物業地址及14位數的物業認證號碼(PIN)，點選「搜尋PIN是否有超付的地稅」，如果結果顯示有多付稅，則可直接從線上申請退稅。

帕帕斯說，為了便利民眾於疫情期間的各項地稅查詢與申請，幾乎所有項目都可以直接從官網完成，只要輸入14位數的PIN，即可看房稅付款狀態、稅單歷史紀錄、稅金減免及退稅等資訊，也可從網上直接支付稅金，或提出地址、姓名的更改。

她提到，所以大力推廣線上查詢退稅服務，主要因為去年發現庫克郡有3.6萬個房產因為未繳交地稅，而面臨拍賣 風險，「沒有繳稅的話，房產就會被拍賣，然而確有一些物業主雖在拖欠地稅名單上，但實際可能已經報錯了稅而有退稅卻不自知。」

例如，符合耆老豁免地稅資格者，如果沒有提出申請，多繳了數千元的地稅；也有人與房屋貸款公司同時繳交了地稅，導致重複付款而有退稅，她說，財長辦公室未領的地稅退稅高達一億多元。

庫克郡財長辦公室鼓勵華人屋主查詢「是否自己也在7200萬地稅退稅名單」、「是否在4300萬符合資格卻未申請豁免地稅的名單」，以及「確認自己的物業是否列在今年未繳地稅的拍賣名單」。