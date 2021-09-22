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芝公校開學3周逾500確診 萬名師生隔離

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公校恢復全面返校上課三周，有超過500名師生確診，CPS呼籲符合資格學生施打疫苗或自動加入定期檢測。(芝加哥公校臉書)
芝加哥公校恢復全面返校上課三周，有超過500名師生確診，CPS呼籲符合資格學生施打疫苗或自動加入定期檢測。(芝加哥公校臉書)

芝加哥公立學校開學屆滿三周，根據芝公校系統(CPS)的即時新冠確診與隔離公告網頁的信息，到20日為止，全芝加哥公校已經有超過500名教職員、學生確診，並導致與這些染疫者曾親密接觸的其他約萬名師生隔離；華埠地區的希利小學(Healy School)上周也出現五人確診，造成121名師生居家隔離。

CPS疫情公告網站(https://reurl.cc/pxge4d)顯示，從8月底開學到9月20日為止的三周期間，公校共有156名成人與350個學生確診新冠病毒，而經疫調後曾接觸染疫者須隔離的師生，則已達到約一萬人。

學生總人數超過34萬的芝加哥公校，原本規畫每周更新一次校園染疫數據，但經家長抗議，公校發言人表示已經改成每日更新相關數據，以便讓家長於學校掌握最新疫情信息。

華埠商圈內的興氏小學(Haines School)目前仍無人確診，也沒有師生隔離，不過，另一所華人學生為主的希利小學，於12到18日間，有五人確診，而師生因此須隔離人數達121位。

公校的線上疫情公告欄中也提到，從8月29日到9月20日為止，已經有超過4000名師生在學校接受新冠檢測，上周有四人因此確診；CPS的病毒檢測是採取自願方式參與，CPS的代理執行長涂瑞斯(Jose Torres)與新任的執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)鼓勵家長替孩子報名參加每周的病毒篩檢。

兩名新舊任執行長共同發表聲明指出，接下來幾周的校園疫情發展非常關鍵，希望大家共同努力防範病毒，盡一切可能維持本學年正常進行，他們再次呼籲符合疫苗施打資格的學生盡快接種，也希望更多人加入自願檢測，減緩疫情擴散。

芝加哥教師工會(CTU)與一些家長批評，CPS的檢測項目啟動過於緩慢，而且僅針對未接種疫苗的工作人員，以及未接種與未完全接種學生運動員舉行強制性檢測，此外，也有人擔心監測與跟蹤病例的負責機構所提供的數據不準確。

CTU於21日公布另一個監測學校與附近區域確診病例的網站(https://tracker.ctulocal1.org/)，並舉行公開論壇，藉此要求公校系統加強留意疫情。

公校 疫情 檢測

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