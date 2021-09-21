中秋網路音樂會 琵琶、笛子共譜「邂逅」

明尼蘇達州琵琶演奏家高虹(右上)與紐約笛子演奏家陳濤(右下)，在網路上合奏慶中秋佳節，美國作曲家戴保羅(左下)特為此音樂會譜寫「邂逅」，左上為主持人法拉盛圖書館館長曾陽。(網路截圖)

明尼蘇達州的琵琶演奏家高虹，應紐約 皇后區法拉盛圖書館曾陽(Yang Zeng)館長邀請，與紐約神州中樂團創辦人、笛子演奏家陳濤舉辦網路音樂會，兩人獻上宋朝蘇軾所寫的「水調歌頭」、鄧麗君唱紅的「但願人長久」合奏開場，讓相隔千里的觀眾在悠揚琴聲中「千里共嬋娟」，共度中秋佳節。

陳濤與高虹兩人原為舊識，因新冠疫情無法像往年一樣每年見面，高虹的美國 作曲家先生戴保羅(Paul Dice)因此為此音樂會譜寫「邂逅」(Encounter)，讓兩人合作首演該曲。

陳濤說，「邂逅」使他憶起高虹與戴保羅當年在中國 相遇後分隔中美兩地的情景，他們雖然語言不通連打電話與結婚時，都得仰賴翻譯，但音樂的共同語言，讓兩人譜出和諧樂章。

陳濤當天還介紹了中國音樂特色。他說，長江北部氣候乾燥、南部潮濕，生活、語言和音樂也各異其趣，例如以笛子吹奏北方音樂時，著重技巧、較有活力；吹奏南方曲調則控制呼吸，力求輕柔順暢。

陳濤表示，中國製竹笛的特色是裡面有笛膜，可以控制音色。他以長笛吹奏「水鄉船歌」示範南方歌曲，笛音如鳥鳴，旋律如流水般悠揚；再以短笛吹奏北方歌曲「喜相逢」，音符如山形般高低起伏。

高虹以精湛的琵琶彈奏技巧，模擬各種音色，如水聲、泡泡聲、鑼鼓、馬蹄、鵝，甚至人說話與笑聲。她演奏溥東派林石城大師的「龍船」，時而對划船者加油喝采，時而展現賽後的煙火聲；最後更以「春江花月夜」，祝福大家佳節愉快。