芝華埠中秋嘉年華 贈500耆老中秋禮袋

主辦與贊助「芝加哥中秋嘉年華」的熱心團體與商家。(特派員黃惠玲／攝影)

去年因疫情停辦的芝加哥 中秋嘉年華，日前於華埠 廣場捲土重來推出，主辦單位考慮防疫縮小了活動規模，但仍舊安排了精彩節目表演，更準備了500份中秋敬老禮袋分送長輩，現場還提供了免費流感注射，設置了兒童大型充氣遊戲區，吸引許多華洋民眾參與。

主辦人員與嘉賓向大家獻上中秋祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

舞龍表演。(特派員黃惠玲／攝影)

該活動是由亞裔文化中心主辦，芝加哥中文學校、美中餐飲業聯合會、芝加哥福建總商會、美中餐飲協會、美亞健康協會合辦，並得到20多個組織和商家的贊助和支持。主辦方代表亞裔文化中心創辦人兼總裁徐婕雯說，中秋嘉年華已經舉辦20多年，一直是最受歡迎的中秋的傳統慶典之一，因疫情停辦一年後，經主要籌辦人員的謹慎商討，決定今年以較小規模的方式恢復推出。

民眾參與熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)

她提到，從決定恢復舉辦到活動登場，雖然僅短短兩周，但所有義工全力投入，加上獲得各界踴躍贊助，很開心活動圓滿成功。

亞裔文化中心創辦人兼總裁徐婕雯(左)、ADG總裁黃暉(中)、福建商會永久榮譽會長鄭時坦(右)分派商家與團體贊助的耆老中秋禮袋。(特派員黃惠玲／攝影)

當天包括美亞協會行政主任劉紅，活動贊助商聯豐集商董事長倪舉淩、美國福建商業聯合總會永九榮譽創會會長鄭時坦、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、福建同鄉會會長黃寶章等人，都到為、 耆老派發了中秋禮袋。

演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)

節目部分由王志輝、伍佩俐主持，參演組織包括芝加哥中文學校、芝加哥人民藝術團、芝加哥168健身 隊、芝加哥快樂有我健身隊、希林藝術中心、皓舞舞蹈團等，演出從下午3時一直進行到8時，為華埠帶來濃濃節慶氣氛。