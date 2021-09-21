芝2022年預算案公布 房產稅不調漲 增撥警力開銷1.4億

芝加哥 市市長萊特福特20日公布2022年預算 的詳細經費分配計畫，總計167億元的預算案中，將提高警力花費1.42億，以因應惡化的芝城治安；此外，她也列出7650億的房地產稅新增收入額，其中增稅部分，僅限於「新物業」(new property)需繳交的2860萬，一般屋主及既有物業東主的房地產稅不會調漲。

芝加哥新年度的預算赤字約為7億3300萬元，比去年疫情期的赤字12億有明顯改善，萊特福特說，市府可望在不需要大幅增加稅收或費用的情況下，彌補7億多的預算缺口。

根據其提出的方案，房地產稅方面將只會提高新房產的增稅，預期此法將獲得大部分的區長(市議員)支持，因為區長們十分在意當地居民的房產稅是否提高。

萊特福特說，2022年的預算將不僅讓市府履行對居民的義務，還可惠及下一代，她表示，通過聯邦紓困的19億元來進行關鍵投資 與加強投資，芝加哥可望發展成更安全、強大與繁榮的地方。

因應槍擊案與治安事件不斷增加，去年因平衡預算考慮而削減了614個警察職位空缺，並通過採原來縮減芝警局規模的萊特福特，今年改弦易轍，提議提高警察支出1.42億到17億，不過，此部分恐將引起一些區長的反對，因有些區長一直試圖縮減警力預算，並將這些經費轉用於其他社會服務項目。

萊特福特的預算案中，還計畫要求芝加哥公校系統CPS必須從市府雇員養老基金中，提取經費去支付學校管理人員的7500萬養老金費用，藉此縮減市府的預算缺口。

新預算案還將撥出20億元，作為推出可負擔房屋以及因應氣候變遷等方面的投資，例如減少無家可歸2.02億，投資心理健康計畫5200萬，青少年暴力防範項目8500萬。