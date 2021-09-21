我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

芝2022年預算案公布 房產稅不調漲 增撥警力開銷1.4億

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市市長萊特福特20日公布2022年預算的詳細經費分配計畫，總計167億元的預算案中，將提高警力花費1.42億，以因應惡化的芝城治安；此外，她也列出7650億的房地產稅新增收入額，其中增稅部分，僅限於「新物業」(new property)需繳交的2860萬，一般屋主及既有物業東主的房地產稅不會調漲。

芝加哥新年度的預算赤字約為7億3300萬元，比去年疫情期的赤字12億有明顯改善，萊特福特說，市府可望在不需要大幅增加稅收或費用的情況下，彌補7億多的預算缺口。

根據其提出的方案，房地產稅方面將只會提高新房產的增稅，預期此法將獲得大部分的區長(市議員)支持，因為區長們十分在意當地居民的房產稅是否提高。

萊特福特說，2022年的預算將不僅讓市府履行對居民的義務，還可惠及下一代，她表示，通過聯邦紓困的19億元來進行關鍵投資與加強投資，芝加哥可望發展成更安全、強大與繁榮的地方。

因應槍擊案與治安事件不斷增加，去年因平衡預算考慮而削減了614個警察職位空缺，並通過採原來縮減芝警局規模的萊特福特，今年改弦易轍，提議提高警察支出1.42億到17億，不過，此部分恐將引起一些區長的反對，因有些區長一直試圖縮減警力預算，並將這些經費轉用於其他社會服務項目。

萊特福特的預算案中，還計畫要求芝加哥公校系統CPS必須從市府雇員養老基金中，提取經費去支付學校管理人員的7500萬養老金費用，藉此縮減市府的預算缺口。

新預算案還將撥出20億元，作為推出可負擔房屋以及因應氣候變遷等方面的投資，例如減少無家可歸2.02億，投資心理健康計畫5200萬，青少年暴力防範項目8500萬。

預算 投資 芝加哥

上一則

共和黨喬州首個亞太裔社區中心開幕

下一則

華府公私校教職員 11月1日前須打疫苗

延伸閱讀

CPS首位西語裔執行長 移民之子掌芝公校

CPS首位西語裔執行長 移民之子掌芝公校
芝加哥校車司機荒 市長擬雇網約車

芝加哥校車司機荒 市長擬雇網約車
挺過疫情、舉辦龍舟賽 芝城市長讚華埠「堅韌」

挺過疫情、舉辦龍舟賽 芝城市長讚華埠「堅韌」
芝市長：10月15日前 市府員工須完全接種

芝市長：10月15日前 市府員工須完全接種
10月15日前 芝市府員工須完全接種

10月15日前 芝市府員工須完全接種
芝市長要強制員工打疫苗 警察兄弟會：不遵守

芝市長要強制員工打疫苗 警察兄弟會：不遵守

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

2021-09-13 11:35

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地