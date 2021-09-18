全美大學10強 芝大與西北入列

西北大學名列2020年全美最佳大學第九名。(西北大學臉書)

「美國 新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)公布2022年美國大學排名，位於伊利諾州的大學中，有兩所擠入全美十強，其中芝加哥 大學與史丹福大學並列全美第六，西北大學則與約翰霍普金斯大學、杜克大學以及加州理工學院一起排在全美第九名。

除了芝大與西北等並列第六、第九的大學外，其他名列全美國十大最佳的大學，還包括奪冠的普林斯頓大學，哥倫比亞大學、哈佛大學及麻省理工學院並列全美第二，耶魯大學第五，賓州大學第八名。

芝加哥大學排名為伊州 冠軍，而其學費也居高不下，根據報告，該校年度學校費用為6萬963元，2020年秋季學期大學部共有6989名學生註冊入學，該校去年秋季的新生申請錄取率為7%；西北大學學費也不便宜，一年要6萬984元，2020年秋季學期的大學生共有8194人，西北去年秋季新生申請錄取率為9%。

其他伊州大學名次，香檳伊利諾大學47名；中西部的大學中，印第安納州聖母大學(University of Notre Dame)排名19，密西根州的安娜堡密大排名23，威斯康辛州的麥迪遜威大居42名，印州的普渡大學則在49名。

此外，芝加哥市的幾所大學排名為羅耀拉大學(Loyola University)、芝加哥伊州大學(UIC)並列全美第103名，伊州理工大學(IIT)第122名，德堡大學(DePaul University)127名。

「美國新聞與世界報導」的年度全美最佳大學排行榜已有37年歷史。今年共對美國1466所大學進行評比，評估項目共17項，包括大學部學術聲譽、學生畢業率、學生持續就讀率、師資、新生錄取率、課堂師生比、學生畢業後表現、校友捐贈等。

進入十強的芝加哥大學、西北大學排名，與去年相比並無變化，普林斯頓則繼續衛冕全美最佳榜首。