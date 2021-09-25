安良工商會曲藝團暨企城安良曲藝團 聯合舉辦慶中秋賀雙十演唱會成功圓滿

安良工商會曲藝團暨企城安良曲藝團聯合舉辦慶中秋賀雙十演唱會成功圓滿。

芝城 安良工商會曲藝團暨企城安良曲藝團聯合于日前在中華會館二樓禮堂舉辦慶中秋賀雙十演唱會，在各界的支持下，演唱會成功圓滿舉行。美國 安良工商會總理鄧遐勲，企城安良曲藝團團長余國雄、黃嘉麗，第二十五區區長盧漢士，駐芝加哥 台北經文處處長姜森，芝加哥華僑服務中心主任劉綏珍，HORSESHOE CASINO馬蹄鐵市場部總監 Bobby Cusato，亞裔團隊代表 Karen Lu等貴賓出席演唱會并致詞祝演唱會順利成功。

演唱會開幕前，遠道紐約而來的鄧遐勲總理表示，很開心應邀出席演唱會。他贊揚安良工商會曲藝團為安良的發揚光大，造福芝城僑社，他祝曲藝社會務昌隆，芝城僑社安定繁榮，大家平安健康，演唱會成功圓滿。芝加哥中華會館主席伍健生、董事長陳達偉，中華前主席關其煉、梅楹仲、梅國彬、歐一平，任務委員項邦珍，洪門致公堂主席蔡錫鋒，芝城安良工商會會長陳偉聖、伍國平，安良前會長、伍胥山公所元老伍換光，芝城伍胥山公所主席伍立強，芝城黃氏公所主席黃國銘，林西河堂主席林樹球等僑領親臨現場指導并贈送花籃，對安良曲藝團舉辦的粵曲演唱會表示大力支持。

演唱會由梁敏華擔任司儀。美國安良工商會元老團主席伍健生這次親自參與演出，并首先登臺，與花旦李紅合唱「七月七日長生殿」，伍健生表示，為提升僑社因疫情沉寂的氣氛，與大家一起努力練習粵曲，舉辦這次演唱會，他感謝曲藝團演員們所付出的辛勞。姜森處長也在應邀致詞表示非常敬佩安良曲藝團在安良元老團主席伍健生的帶領下舉辦演唱會，并贊揚伍健生親自參與表演。安良工商會曲藝團團長朱樹森致詞感謝各界送贈的贈送花籃助興及現場觀眾的大力支持，使演唱會順利圓滿！

今年演唱會節目豐富，除有包括張永紅和丘惠玲合演的「越國驪歌」、陳振洪和李紅合演的「六號門之胡二賣子」以及梅石彥和陳靜迎合演的「狄青闖三關之猜心事」三臺精彩的折子戲外，還有余國雄、陳靜迎演唱「魂夢繞山河」，陳振洪、阮月蘭的「夢會驪宮」，伍兆定的「禪院鐘聲」，黃嘉麗和陳翠兒合唱的「還琴記」，梅珠娟、陳菁蓮的「同是天涯淪落人」，朱樹森和丘惠玲的「冷月照梅宮」等，整場演唱會好戲連連，精采演出受到現場觀眾一致好評，掌聲不斷。