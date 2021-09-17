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推廣亞裔美食與文化 呂昂明州辦「夜市」

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
在馬友診所河畔廣場(Mayo Civic Center Riverfront Plaza)和羅徹斯特藝術中心(Rochester Art Center)舉辦的夜市活動，吸引許多民眾參與。(呂昂提供)
在馬友診所河畔廣場(Mayo Civic Center Riverfront Plaza)和羅徹斯特藝術中心(Rochester Art Center)舉辦的夜市活動，吸引許多民眾參與。(呂昂提供)

2017年從台灣嫁到明尼蘇達州的呂昂(Tiffany Alexandria)，今年7月到9月間，在羅徹斯特市(Rochester)的馬友診所河畔廣場(Mayo Civic Center Riverfront Plaza)及羅徹斯特藝術中心(Rochester Art Center)推出三場「夜市」，前兩場吸引1.5萬人共襄盛舉，最後一場將在18日晚間5時到9時登場。

呂昂說，夜市是亞裔共同的語言，她希望大家藉由此類活動彼此聯絡，並提高當地對於亞裔文化的認識。呂昂說，從開始規畫到登場，她忙到幾乎沒睡覺，還找了朋友設計夜市logo做帽子和衣服。

呂昂表示，首場夜市吸引了8600多人參加，住羅徹斯特市十多年的一位亞裔告訴她，這個活動讓她感受到故鄉氣氛，很有歸屬感。

三次活動共有美食、手工藝等37個攤位參與，還有八個當地樂團與表演單位演出；台式美食方面，有施建德和司徒曉昉夫妻的「台灣香腸」，Persimmon Bakeshop的鳳梨酥和蔥花麵包，以及劉梅萍的「蓮花健康基金會」(Lotus Health Foundation)的健康素食便當等，道地的料理與口味，吸引許多老饕駐足品嘗。

2017年才從台灣嫁到明尼蘇達州的呂昂，獨挑大樑舉辦三場夜市活動。(呂昂提供)
2017年才從台灣嫁到明尼蘇達州的呂昂，獨挑大樑舉辦三場夜市活動。(呂昂提供)

呂昂畢業於台灣實踐大學服裝設計系，曾從事過陳列與櫥窗設計。她說，用來裝飾會場的彩繪燈籠，是慶祝元宵節時與Threshold Arts組織集結各族裔的社群創作。

2015年她曾想投入旅行美食部落格寫作，但來美後，有感於加工食品製造許多垃圾，因此決定回歸生活基本面，開始探詢食物的來源，並在自己的部落格choochoocachew上介紹台菜等食物的作法，受到許多人關注。

她也常跑農場了解農作物的研發與種植，同時也開始設立社交媒體平台的管理與設計，協助農民推廣農產品。

呂昂對各種事物充滿好奇，只要不會的事情她很樂意學習，並且努力做到最好，她熱愛嘗試各種食物，烹飪對她而言有如實驗與藝術創作。

「夜市」詳請，可查詢：nightmarketmn.com/。

夜市攤位之一的施建德和司徒曉昉夫妻的「台灣香腸」，十分受到歡迎。(呂昂提供)
夜市攤位之一的施建德和司徒曉昉夫妻的「台灣香腸」，十分受到歡迎。(呂昂提供)

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