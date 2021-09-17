助低收家長返職場 伊州補助托兒費3個月

想返回職場卻因家庭無足夠經費送到托兒所的伊利諾州父母福音來了，伊州 州長普立茲克宣布，從10月1日起，只要符合低收入 家庭的家長，就可以獲得三個月的托兒照顧補助。

新法規定，只要家庭收入低於聯邦貧窮線200%的父母，或是四口之家年收不到5萬3000元者，就能申請該州新的育兒紓困津貼。

普立茲克說，通過此新項目，將有更多伊州民眾不需要擔憂孩子白天到托兒所的費用問題，而無後顧之憂的重回職場，除了補助低收入父母外，普立茲克表示，州府也將提供從事兒童照顧工作 者1000元獎金，以及總額達三億的資金，專門補助提供幼兒照顧服務的業者。

州長說，照顧孩童是一項「基本的前線服務」，他也讚揚了為眾多家長擔負照顧幼兒工作的人員。除了三個月的育兒補助外，找到工作或參加部分核准教育項目的父母，還可以通過該州的兒童援助計畫(Child Care Assistance Program)，獲得最多12個月的兒童照顧津貼。

根據州長辦公室表示，疫情期間，伊州已經向該州兒童照顧行業，提供了多達7億多元的救濟資金，獲得首輪資助的業者多達5000多家，其中包括85%的合格托兒所，以及四成有執照的家庭托兒所，平均每家托兒所收到27萬多元，而家庭托兒平均每家收到 1.3萬元。

有關申請信息，可上伊州福利廳官網：https://reurl.cc/YjWp5D。