「疫」外收穫 伊州樂透銷售34億創新高

伊州樂透疫情期銷售創佳績，其中立即開獎的刮刮樂賣得最好。(伊州樂透公司臉書)

疫情 衝擊許多家庭的經濟收入，也影響民眾從事餘興活動，卻意外促使可能一夕致富的樂透彩票大賣，根據伊利諾州本周發布的年度博彩報告顯示，6月30日結束的2021會計年度結算，該州彩票營業額達34億，比上個財年銷售額高出22%，更創下伊州 樂透公司成立以來的最高銷售紀錄。

此外，儘管疫情導致賭場暫時關閉，但彩票、賭博電玩與即時推出的運動博彩收入，幾乎彌補了賭場短少的營收 ，該州2021財年博彩稅收達13億6000萬元，比上個會計年增加了11%。

伊州政府預測與問責委員會(Commission on Government Forecasting and Accountabilty)的資深分析師諾格爾(Eric Noggle)說，今年樂透彩票銷售可說是表現極佳的「復甦年」 。

由於疫情爆發後，坊間賭場紛紛暫時關閉，恢復營運後也受到客容量限制而很難提高營收，但彩券、賭博電玩、運動博彩等，卻在疫情期大受歡迎，數據顯示，伊州2021財年的博彩稅收雖比2019年的14億稍低，但靠著上述項目的營業佳績，彌補了賭場短缺的收入。

樂透的銷售成績尤其亮眼，統計顯示，2021財年，伊州共售出34億的樂透彩券，比上個財年增加了22%，也創下伊州彩票公司成立46年來的最高銷售紀錄。2021財年的彩券銷售額比上個財年多出六億，其中有三分之二的營業額，來自於立即開獎的刮刮樂。

伊州稅務局至少從彩券銷售項目，收到7.86億的稅收，此金額占了該州所有博彩稅收的一半以上，這些資金大部分分配給該州的公共學校基金。

諾格爾說，過去18個月的大部分時間，許多民眾因為疫情而無法從事其他遊戲或博彩活動，因此紛紛轉入購買彩券，換句話說，彩券大賣很大程度是因為疫情持續。

此外，伊州在2019年通過擴大經營該州博彩業的法案，當時原本只是想增加州府財源，預計增發六家賭場執照，並開放體育博彩，沒想到新冠疫情爆發，賭場遭受最大打擊，2020會計年第四季的賭場稅收下滑12.9%，到僅剩12.2億元，賭場收入縮水的情況，持續到2021財年。

統計顯示，伊州賭場在2021財年的調整後總收入為8.97億，比上個同期下降4.8%，也因為營業額縮水及新的稅率較低，州府從賭場可徵收的稅收「掛零」。

賭場業績不振同時，還好州府在2021財年於全州核准增設了四萬台賭博電玩機，創造了19.3億的淨收入，州府也從中獲得5.6億的稅收。