CPS首位西語裔執行長 移民之子掌芝公校
芝加哥市市長萊特福特15日任命馬丁內茲(Pedro Martinez)為芝加哥公立學校系統(CPS)新一屆執行長，馬丁內茲之前為德州聖安東尼奧學區的總監，他也是CPS有史以來第一位西語裔的執行長。
萊特福特介紹，馬丁內茲是來自墨西哥的移民，也是家中12個孩子中的老大，他從2015年6月至今，一直擔任聖安東尼獨立學區的領導人，此前他曾在鄧肯(Arne Duncan)擔任CPS總監時期，出任過CPS的首席財務官。
馬丁內茲畢業於伊利諾大學會計系，他沒有教育學歷背景，也沒有當過老師，大學畢業後進入會計師事務所工作，後來被鄧肯延攬進入CPS服務，接著則陸續擔任過內華達州一公立學校系統的總監、聖安東尼奧的總監。
馬丁內茲說，他打算與市長合作，推動該市成為疫苗接種冠軍，他也提到，理解民眾的恐懼，但大多數學生還是需要面對面的指導。
馬丁內茲之前所服務的聖安東尼學區，學生約有5萬人，比起芝加哥公校多達30萬學生的規模，相對小了很多，該學區，8月份才因他拒絕執行德州州長艾伯特「不准實施新冠疫苗強制令」，而遭到德州檢察長提起訴訟。
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