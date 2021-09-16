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地鐵站毆打辱罵亞裔 FBI公布嫌犯照：應為仇亞犯罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
一名非裔在芝加哥北華埠紅線捷運站攻擊亞裔，FBI正朝仇恨犯罪方向調查。(FBI提供)
一名非裔在芝加哥北華埠紅線捷運站攻擊亞裔，FBI正朝仇恨犯罪方向調查。(FBI提供)

聯邦調查局(FBI)表示，上月15日發生在芝加哥北華埠紅線亞楷街捷運站(Argyle Red Line station)的一宗乘客頭部遭攻擊案，因非裔嫌犯在毆打受害者時，曾以涉及族裔用語辱罵，並稱「你罪有應得」，偵辦人員目前正朝仇恨亞裔的犯罪方向調查。

檢調單位14日發布了嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

根據調查報告，8月15日中午左右，一名嫌疑人跟蹤一名亞裔男子進入紅線亞楷街車站，嫌犯隨後在車站樓梯從後方毆打該名受害者頭部，導致亞裔男摔倒，FBI稱，受害男驚嚇之餘曾詢問嫌犯「你為什麼要這樣做？」該施暴嫌犯竟回應「你罪有應得」，接著還向亞裔男與他的伙伴以涉及族裔字眼辱罵，FBI探員說，這名受害民眾所以遭到攻擊是因為他是亞裔。

FBI表示，從去年新冠疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪就呈現上升趨勢，該案就是近一年來仇恨亞裔犯罪的範例之一。調查局特別探員強森(Siobhan Johnson)說，有些民眾覺得整個美國新冠疫情的根源是亞裔，因此對此感到憤怒，「我們都知道這並非事實，大家不應該把怒氣發洩到與疫情毫無關係的群體身上」。

根據受害者描述，施暴嫌犯為一名非裔，留著細細的山羊鬍，右耳戴著鑽石耳釘，左手臂帶著銀色手錶，右臂戴著金屬手鐲，脖子上戴了金項鍊，頭戴白襪球隊的棒球帽，年齡約在30到40歲間。

一名非裔在芝加哥北華埠紅線捷運站攻擊亞裔，FBI正朝仇恨犯罪方向調查。(FBI提...
一名非裔在芝加哥北華埠紅線捷運站攻擊亞裔，FBI正朝仇恨犯罪方向調查。(FBI提供)

如有任何線索，可撥打(312)421-6700舉報，或上網：tips.fbi.gov。

北華埠為芝加哥另一處亞裔聚居的區域，過去幾個月來，陸續發生過疑似仇恨亞裔的犯罪事件，上一宗發生在6月初，有一名非裔女性嫌犯涉嫌在短短幾天內，連續刺傷三名無辜民眾，其中一名傷者為24歲亞裔男子；此外，這名女嫌還在北華埠一帶，當街威脅要開槍打死一華男，只因她「要槍殺亞洲人」。儘管警方未提到其作案動機，但此舉是否為針對亞裔的仇恨犯罪，當時就引起亞裔社區高度關注。

亞裔 FBI 華埠

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