全球佛學會考開考　超過4萬佛光人参加

芝加哥協會-黃怡。

9月12日國際佛光會2021年全球佛學會考 正式開考，全球超過4萬名佛光人同時線上參與，開啟佛教新篇章。舉辦全球範圍的佛學會考，是開創資源與智慧的共享模式，是e世代推廣佛法的趨勢；以集體創作的力量，提升信仰層次，深入人間佛教。

芝加哥 佛光協會自年初以來，就積極地投入到備考的行列，開展了各類研習討論。各個分會各自帶領會員，每週共4場讀書分享會；芝加哥佛光山的法師們更是在佛學課程中，為信眾答疑解惑。不僅是讀書、複習，會員們同心協力，創造出諸多寓教於樂的學習方法。歷經幾個月來的學習、分享，對於佛學會考滿懷信心與期待。更加體認到佛學會考不同於世間一般的升學 、求職考試，而是一個自我考量、自我發現的機會，而是因此自我鞭策、努力精進的機會。

芝加哥佛光山住持覺麟法師勉勵大眾，佛學會考的重點不是在考試的成績，而是對自我的督促檢視和期許。佛學會考的核心内容，是檢視我們的身、口、意是否與佛法相應。希望大眾藉此佛學會考的因緣，研讀佛法，深入經藏，進而勤修「戒定慧」息滅「貪瞋痴」，把佛法運用於生活中，才是學佛的真義，期望大眾考出歡喜，考出法喜。

此次會考以佛光山開山星雲大師著作《佛法真義》為內容，採用網絡Google表單或紙本提交。分為中文組、英文組、成人組、兒童組、聽寫組等，並有初級、中級、高級3個級別。橫跨各個年齡層，其中還有不少祖孫三代同堂應考。最年長的考生達96歲高齡，而年僅5歲的小朋友也認真答題，展現了人間佛教的信仰傳承與實踐。

芝加哥佛光協會會長周邁平感恩法師們的諄諄教誨，以「聞，思，修」三學，從「如是我聞」的信，到「信受奉行」的行佛。透過星雲大師深入淺出的解説，將佛法人間化 ，生活化；從染污，煩惱到清淨，解脫。參加全球佛學會考，不僅自己在佛學的慧解上有所增進，並且成就了此次活動，更與全球4萬多人結了善缘，法喜充滿。

協會督導黃于紋很感謝佛光山舉辦這次佛學會考：考試時間充足，考者可以從容答題，增加信心！因佛學會考的機緣，學會了在電腦上使用中文拼音，多學而多得，能夠知行合一。第三分會會長杜堡惜感謝主辦單位和義工的奉獻：復習考試的過程增加了我們對佛法的理解，感謝法師們數月來每週數次孜孜不倦、循循善誘地幫助我們複習、詮釋、解題。深刻體會到學佛要從聞、思、修上下功夫，更重要的是要能「信受奉行」。

英文佛學會考將於9月19日如火如荼地展開。專為英語人士設置的考題，考慮到不同階段，不同年齡層的需求，題目設置也是多種多樣：兒童組以圖片進行配對，青少年是趣味填字遊戲，而青年組則進行人間佛教佛法宣講。芝加哥佛光青年分團召集人Celine Wang帶領年輕人積極備考，更通過多次模擬演練，增添信心。芝加哥佛光山監寺有恆法師表示，青年們宣講內容新穎、富有熱情。法師從佛學基礎、正信觀念，到版面設計、時間控制、說話語速，各個方面悉心指導，為大家加油打氣。佛光青年分團主要以高中生與大學生組成，每月都會舉辦全英文的讀書會及聯誼活動，有興趣者可至www.bliachicago.org/YAD/YAD.htm了解活動內容(人間社記者 談怡韻 供稿) 。