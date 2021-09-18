St. Jude Children's Research Hospital兒童癌症宣傳月，以令人難忘的方式開始

Doug the Pug 是 60 多位具有影響力之人之一，在兒童癌症宣傳月期間幫助提高對 St. Jude Children’s Research Hospital 的認識。

St. Jude 醫生助理、癌症 倖存者 Hayley Arceneaux 被送到太空 中，

Netflix 發佈了關於 Inspiration4 的紀錄片，規劃進行拍賣 活動，各地社區聯合進行虛擬 St. Jude Walk/Run，同時 60 多名名人在社交媒體上表示支持。

在 9 月的兒童癌症宣傳月期間，去見證 St. Jude Children's Research Hospital® 的天空是多麼的遼闊。St. Jude 醫生助理以及兒科癌症倖存者 Hayley Arceneaux 將於 9 月 15 日星期三被送入太空，執行世界上第一個名為 Inspiration4 的全平民軌道任務。各地的社區、名人和有影響力的人士也將於 9 月 25 日聯手參加虛擬的 St. Jude Walk/Run。

Ellen DeGeneres、Luis Fonsi、Rita Ora、Ashley Tisdale、Catherine Zeta-Jones、Ellie Kemper、Anthony Hamilton、Lucy Hale、Lily Aldridge、JoJo Siwa、Willie Geist、Ashley McBryde、Scotty McCreery、Ashley Green、The Brothers Osborne、Shaun White 以及 Doug the Pug 等 60 多位知名人士將於整個 9 月聯手幫助治癒兒童癌症。他們將在社交媒體上表達對 St. Jude 的熱愛，並透過 #30DaysForStJude 和 #ShowYourGold 標籤來召集粉絲支持這項事業，以提高對 St. Jude 救生使命的認識和支持：找到治療方法。拯救兒童。（Finding cures. Saving children.®）

這種支持根植於 St. Jude Children’s Research Hospital 的 DNA。其創始人 Danny Thomas ——已故著名藝人和人道主義者 —— 在 60 多年前從他在好萊塢的人脈中尋求支持，以實現他建造 St. Jude 來治療兒童癌症的夢想。

為什麼這很重要

戰勝兒童癌症不是一個人的努力。2012 年，Barack Obama 總統宣告 9 月為全國兒童癌症宣傳月，以提高對兒童癌症的認識，兒童癌症仍然是 14 歲以下兒童疾病死亡的主要原因。

St. Jude 最近宣佈了一項耗資 115 億美元的六年戰略計畫，旨在加快對兒童癌症和毀滅性兒童疾病的研究，拯救世界各地的兒童。Inspiration4 和 St. Jude Walk/Run 等比賽和活動旨在慶祝 St. Jude 的成就，同時激勵支持者保持作為籌款人的勢頭，因為 St. Jude 不會停止努力，直到沒有兒童死於癌症。

以武士精神對抗癌症

Arceneaux 的一些最大的支持者包括來自 100 多個國家/地區的孟菲斯市的 St. Jude 患者家屬和同事，其中包括她的 St. Jude 主治醫生, 來自日本的 Hiroto Inaba 博士。他「以武士精神抗擊白血病」，創造這句話是因為他是第 17 代武士。

Inaba 博士搬到孟菲斯市，打算只在 St. Jude Children’s Research Hospital 工作幾年，之後就回到紀伊山老家。他愛上了 St. Jude 的家人們，並將武士歷史上推崇的許多美德應用到他的臨床實踐中，包括勇氣、誠實、仁慈和他所謂的「善戰」。他與其他研究人員和臨床醫生一起，使用新工具和分享旨在提高存活率的見解，為患者抗擊癌症。他尊重 Arceneaux，因為他們有著和 St. Jude 相似的熱情，並為他人帶來改變。

「Hayley 的心就像銀河一樣寬廣，因此她透過為兒童所作出的努力繼續激勵著 St. Jude Children’s Research Hospital 內外的世界。」Inaba 博士說道。「她是一位出色的醫生助理，從她的精神深處散發著對生命的感激之情，激勵著我們所有人夢想遠大，並在為全球兒童治癒兒童癌症的過程中不斷前進。」

造訪 St. Jude Progress 瞭解 Inaba 博士在 St. Jude Children’s Research Hospital 的旅程以及其目前作為 Total Therapy 17 臨床試驗首席研究員的工作。雖然之前提到的兩個「17」只是一個巧合，但他的傳統和作品有很多共同點。

（9/18見報）

在兒童癌症問題上取得進展

St. Jude Children’s Research Hospital 正在引領世界瞭解、治療和戰勝兒童癌症和其他危及生命的疾病。作為戰略計畫的一部分，St. Jude 將其全球投資增加了三倍，每年影響全球 40 多萬患癌症的兒童；這些兒童依靠著 St. Jude、世界衛生組織以及國際合作夥伴聯盟的新興合作和投資作為他們的生命線。

例如，St. Jude 腫瘤科主席 Ching-Hon Pui 博士在中國進行了一系列的國際合作，正在幫助擴大和加速癌症研究和治療的進展。最近，一項臨床試驗的結果證明，對於患有低風險急性淋巴細胞白血病的兒童，取消一些治療方法以大幅減少治療的一些長期副作用，這一做法是安全的。

如何參與

St. Jude Walk/Run

St. Jude Walk/Run 將在 9 月 25 日僅以虛擬方式進行。造訪 stjude.org/inspiration4 和 stjude.org/walkrun 以參與其中。鼓勵參與者前往 Apple 應用商店和 Google Play 下載 St. Jude Walk/Run 行動應用程式。

St. Jude Inspire 播客

St. Jude 的支持者和太空愛好者可以透過聆聽 St. Jude：Mission of a Lifetime 播客深入瞭解 Inspiration4 上宇航員的生活，這是世界上第一個全平民的軌道飛行任務。該播客系列將向每位宇航員介紹世界，記錄他們的太空之旅並提供獨家內容。聽眾可以使用 Apple、Google、Spotify 和 Amazon Music 下載播客。

拍賣

造訪 Charitybuzz 瞭解正在進行的拍賣，提供 Inspiration4 主題的拍賣套餐，包括戰鬥機體驗、來自太空的個性化視頻資訊和 Romero Britto 的虛擬藝術派對邀請。Britto 對 St. Jude 的支持工作將包括 9 月 14 日在私人機庫舉行的 Inspiration4 官方發佈活動期間完成一幅現場畫作拍賣；製作一本宇航員將在太空中完成的 Inspiration4 圖畫書，並在任務後進行拍賣；並在今年秋天晚些時候舉辦一個虛擬的繪畫派對，挑選拍賣獲勝者，拍賣所得將惠及 St. Jude。

動物愛好者的籌款挑戰

PAWS for St. Jude 籌款活動也將持續到 9 月。鼓勵所有狗狗（從哈士奇犬到謝爾蒂犬，比格犬到貴賓犬以及介於兩者之間的每個品種）的主人，帶上他們的狗鏈，帶著他們的狗狗出去進行日常活動，同時捕捉狗狗可愛的姿勢、玩水、接球和歪頭等，發佈在社交媒體上，以召集朋友和家人捐款。使用 #PAWSforStJude 標籤的照片和視頻將出現在 St. Jude 社交媒體頻道上。比賽結束時，籌款最高的狗狗將獲得 St. Jude 頭巾。

學生籌款挑戰

歡迎高中和大學生加入 St. Jude Advance Network，該網路透過線上社區激勵、指導和團結參與者，同時該社區在 2022 年 5 月之前提供聯網機會和國家籌款挑戰的獎勵。這項比賽旨在為支持者提供一種可對各地兒童產生持久影響的方式。

社交媒體比賽

造訪 stjude.org/together 以瞭解有關 St. Jude 如何治療和戰勝兒童癌症的更多資訊。然後，在 9 月 9 日兒童癌症宣傳月期間，在社交媒體上以 #ShowYourGold 標籤發佈一張照片，以提高人們的意識。是次兒童癌症主題的相關顏色為金色。

Inspiration4 的 Netflix 紀錄片

查找 Netflix 紀錄片系列 Countdown：Inspiration4 Mission to Space。觀看有史以來第一個以近乎即時的方式報導事件的 Netflix 系列預告片。這一系列紀錄片將分成四部分。

•9 月 6 日：Countdown: Inspiration4 Mission to Space 第 1-2 集首播

•9 月 13 日：Countdown: Inspiration4 Mission to Space 第 3-4 集首播

•9 月 15 日：Inspiration4 任務目標的發射日

•9 月末：Countdown: Inspiration4 Mission to Space 長篇大結局

這個熱血快速轉變的系列紀錄片帶領著觀眾觀看 Inspiration4 宇航員的幕後，從他們非常規的選拔和為期數月的密集商業宇航員培訓，再到升空前的親密和情感的時刻。最後一集，在任務完成幾天後首播，將以前所未有的方式進入飛船內部，捕捉發射過程和宇航員的太空之旅，以及他們返回地球的過程。該系列的創作者包括 TIME Studios、Known 和製片人 Connor Schell，以及導演 Jason Hehir 和 The Last Dance 背後的團隊。

有目標的合作夥伴

憑藉社區支持，各個家庭永遠也不會收到 St. Jude 發來的治療、護送、居住或餐飲相關的帳單，因為對於這些家庭來說，他們應該擔心的是如何幫助他們的孩子活下去。

特別感謝為 St. Jude Children’s Research Hospital 今年的兒童癌症宣傳月活動提供贊助的數十家企業合作夥伴，其中包括：Chili's、AmazonSmile、ARS/Rescue Rooter、Charitable Adult Rides & Services (CARS)、Shaw Floors、Microsoft、Kmart、Sears、CBS Sports、Five Below、Varsity Brands、DXL Big + Tall、eBay、Shoe Carnival、Denny's、Monster Jam、Coldwell Banker、Publishers Clearing House、My Salon Suites、Coton Colors、Bahama Buck's、Maglite、HomeTown Lenders、Chair King Backyard Store、Tornado Bus Company、Gunnar Optiks、SendAFriend 和 Hari Mari。目前的 St. Jude 支持者，Amazon、Window World 和 Marcum Foundation 已被指定為 2021 年 St. Jude Walk/Run 的國家贊助商。St. Jude #ShowYourGold 比賽由 Five Below 組織。

關於 Inspiration4

Inspiration4 是世界上第一個全平民的軌道飛行任務，定於 9 月 15 日發射。指揮官 Jared Isaacman 選擇 St. Jude Children’s Research Hospital 作為其受益人，並向 St. Jude 承諾 1 億美元，以激勵其他人再籌集 1 億美元，以加快對毀滅性兒童疾病的研究並拯救世界各地的兒童。Isaacman 捐贈了兩個席位給 St. Jude，其中一個將由 29 歲的 Hayley Arceneaux 取得，她是 St. Jude 的兒科癌症倖存者和醫生助理, Arceneaux 將代表希望的支柱。包括 Isaacman 和 Arceneaux 在內的四名宇航人員將登上位於佛羅里達州美國太空總署甘迺迪太空中心的獵鷹9號運載火箭，並乘坐天龍號太空船繞地球運行數天，然後順利降落返回地球。

關於 St. Jude Children’s Research Hospital®

St. Jude Children’s Research Hospital 正在引領世界瞭解、治療和戰勝兒童癌症和其他危及生命的疾病。其目標很明確：找到治療方法。拯救兒童。（Finding cures. Saving children.®）它是唯一一家由國家癌症研究所指定的專門針對兒童的綜合癌症中心。自 St. Jude 開業近 50 年以來，本醫院所研發的治療方法已幫助兒童癌症總體存活率從 20% 提高到 80% 以上。St. Jude 不會停止努力，直到沒有兒童死於癌症。St. Jude 免費分享其的發現成功，在 St. Jude 得救的每個孩子都意味著全世界的醫生和科學家都可以利用這些知識來拯救更多的孩子。各個家庭永遠也不會收到 St. Jude 發來的治療、護送、居住或餐飲相關的帳單，因為對於這些家庭來說，他們應該擔心的是如何幫助他們的孩子活下去。造訪 St. Jude Inspire（St. Jude 啟示） 去探索 St. Jude 發生的關於希望、力量、愛和善良的振奮人心的故事。造訪 stjude.org，在 Facebook 上點贊 St. Jude，在 Twitter、Instagram 和 TikTok 上關注 St. Jude，並訂閱其 YouTube 頻道，即可加入到 St. Jude 使命之中。