我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

整形中心葉忠醫生30多年專業醫美經驗 做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！

本報芝加哥訊
芝加哥整形中心葉忠醫生推出優惠項目，做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！
芝加哥整形中心葉忠醫生推出優惠項目，做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！

地址位于1915 S. Michigan Ave., Chicago，IL 60616的芝加哥美容整型抗衰老中心 (Aesthetic and Anti-Aging Clinic)葉忠醫生，30多年專業醫美經驗，主要整型項目包括：無痕雙眼皮/開眼角/除眼袋/提眉，眼綜合/鼻綜合/肉毒素/袪皺，玻尿酸/微晶磁/貝樂膚/隆鼻/豐唇/唇溝/雙下巴/豐太陽穴，抽脂瘦身/全臉脂肪移植/脂肪隆胸，超聲刀/冷凍溶脂/激光脫毛等。該中心近期推出特別優惠，做線雕送微晶磁一支，價值$800.歡迎預約！電話：(312)361-1299/(312)998-5200。

隨著時光的推移，很多小可愛的法令紋逐漸顯露出來。於是就想用玻尿酸甩掉它，但是我想說醒醒吧！它只會越填越老，還問我為什么？因為那不是法令紋的鍋，那是蘋果肌下垂！要解決法令紋不僅要把褶皺的皮膚凹陷填平，還需要讓蘋果肌回到原來的位置，想要重塑蘋果肌？拉皮？別折騰了，根本沒有任何效果！蘋果肌下垂，法令紋加深70%的人都用錯了方法。臉部線雕提升是可以治療到深層老化皺紋效果又自然漂亮。

1為什么法令紋填充沒效果？老化不是只有凹陷、皺紋這么簡單，老化是一種整體的流失，骨架、膠原蛋白、皮下軟組織都跟著流失，你卻不顧一切的一昧填充、填充再填充，下場就是肌膚變飽滿了，但肌膚依舊又薄又松，而且反復的填充也會撐大肌膚的組織。臉部線雕提升的作用，緊致肌膚：根據不同老化的下垂的情況，利用良好的提拉作用和力學平均分配,將松垂的面部組織復位并提緊。去除皺紋：皮膚組織生長固定，下垂的皮膚支架被拉回到原來的位置，形成褶皺的松弛皮膚被切除。抑制衰老：利用良好的提拉作用和力學平均分配,將松垂的面部組織復位并提緊，效果可維持3年以上。線雕的優勢：1.效果明顯-是目前中面部年輕化求美者效果最滿意的，一次年輕十歲。2.效果自然-效果非常自然，看不出做過手術，不像傳統拉皮一樣拉的很緊，很假。3.維持時間長-維持時間長，不用反復做。4.微創-切口十分小而隱蔽，術后完全沒有手術痕跡，不用擔心做完后被人看出。

蘋果 芝加哥

上一則

榕城餐具公司大量餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

下一則

生計月餅-100%美國本地制作以新鮮、美味、營養及健康為大家量身訂做！

延伸閱讀

顯老？顯黑？熟女挑衣3色非百搭 小心踩雷

顯老？顯黑？熟女挑衣3色非百搭 小心踩雷
減肥太快皮膚鬆垮垮？ 3招讓肌膚更緊緻

減肥太快皮膚鬆垮垮？ 3招讓肌膚更緊緻
做不了學霸做校花？整容低齡化 1元醫美誘入坑

做不了學霸做校花？整容低齡化 1元醫美誘入坑
減肥成功 身上皮膚卻鬆垮垮？學3招讓肌膚變緊緻

減肥成功 身上皮膚卻鬆垮垮？學3招讓肌膚變緊緻
禁止術前術後對比照 中國擬規範醫美產業

禁止術前術後對比照 中國擬規範醫美產業
常按摩是好事？拯救臉上細紋 4個NG手法別犯

常按摩是好事？拯救臉上細紋 4個NG手法別犯

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

2021-09-13 11:35

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點