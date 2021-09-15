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外州旅行返芝 未打疫苗者需隔離7天或受測

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥衛生局14日公布最新高風險旅行地點信息，原來全美50州都列入避遊地點的建議，17日起康乃狄克州、華府兩個目的地將從高風險名單移除。衛生局局長亞瓦迪提醒，未施打疫苗民眾，盡量避免前往其他48州及三個美國屬地做非必要旅行，否則返回芝加哥後，應依照規定自行隔離一周，或在返家後三到五天間，接受新冠病毒檢測

亞瓦迪說，很欣慰看到美國部分地區的疫情出現放緩，她重申，沒有打疫苗的民眾，最好不要離開伊州。

亞瓦迪提醒，芝市最新的防疫指南，建議未打疫苗民眾，應在出發到他地前一到三天，先接受新冠病毒檢測，然後旅行結束返回住家後的三到五天，再度接受病毒檢測，假使不想受測，則應自行居家隔離七天。

芝加哥目前每10萬人中有16人確診，平均單日增加新染疫人數為433個，確診率為3.7％，情況比上周好轉。

伊州方面，該州14日新增4660例確診，染疫死亡人數則增加了40名，伊州從7日到13日的平均確診率為4.9％，比芝加哥市高出超過一個百分點；住院人數方面，到14日為止，該州有2263人因為感染新冠病毒住院治療，其中有547人住進加護病房，還有314人使用呼吸機。

芝加哥 檢測 疫苗

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