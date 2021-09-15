癢又腫 橡樹葉蟎入侵伊州 外出防叮咬

橡樹葉子上有昆蟲寄生時，會形成像腫瘤突起的蟲癭(gall)，裡面可能躲著以蟲卵為食的橡樹葉蟎(Oak Leaf Mites)，當葉蟎掉落在人身上時會叮咬皮膚，造成紅腫發癢。(記者陳曼玲／攝影)

近來一些民眾到森林散步或慢跑後，發現身上出現像青春痘一樣的紅腫小凸起，而且奇癢無比，還有一些人是晚上在家睡覺時被叮咬，以為是床上的臭蟲(bed bug)或蜘蛛作祟，而遭咬處又癢又紅腫，大概需等兩周後才會消失。園藝專家指出，上述情況很可能是被橡樹葉蟎(Oak Leaf Mites)叮咬造成。

專家說，橡樹葉子上有昆蟲寄生時，會形成像腫瘤 突起的蟲癭(gall)，裡面可能躲藏以蟲卵為食的橡樹葉蟎，當葉蟎掉落在人身上時會叮咬人的皮膚，造成紅腫發癢。

這些要用顯微鏡才看得到的橡樹葉蟎，在大量繁殖的季節裡，可能會被風從窗戶或紗門吹進家中，平均一棵橡樹一天就會掉落30萬隻橡樹葉蟎。

NBC報導，月前在伊利諾州有17年才冒出地表，名為Brood X的蟬，在伊州 中部、東部地區，以及沿著伊州和印第安納州 邊界大量繁殖，因此提醒住在克拉克郡(Clark)、艾德加郡(Edgar)、克洛福特郡(Crawford)和佛米立連郡 (Vermilion)民眾，留意以蟬卵為食而大量繁殖的橡樹葉蟎。

根據伊州公共衛生廳2007年調查，芝加哥都會區和鄰近地區，因為周期性出現的蟬卵，該年8、9月期間，曾爆發許多民眾被叮咬的案例。

馬里蘭大學(University of Maryland)昆蟲學教授羅普(Michael Raupp)說，要避免被橡樹葉蟎叮咬，應盡量避開在橡樹下活動；從事園藝、掃落葉時要穿保護身體的衣服、戴手套拿樹枝；在森林走路時要戴帽子；回家後洗澡更衣，把衣服丟進烘乾機用中溫烘過殺蟎。

針對橡樹上的葉蟎，專家說沒有特別的方法清除，市售的避蚊胺(DEET)或防蚊蟲、蜱(tick)等驅蟲劑對橡樹葉蟎難以防範。

伊利諾大學(University of Illinois)說另一種叫Brood XIII的蟬將會在2024年5月底大量出現，屆時也要注意橡樹葉蟎大量繁殖。