芝加哥夏季最高均溫逾84 ℉ 18龍捲風著陸

今年6月20日晚間，龍捲風於芝加哥西郊瑞柏市著陸，造成嚴重損失。(本報檔案照片)

今夏芝加哥 地區的民眾幾乎都感覺到比往年炎熱，同時也有更多的龍捲風 、雷暴出現，根據國家氣象局的數據，芝加哥6月到8月的最高氣溫平均為華氏84.1度，比同期紀錄高出1.6度；而國家氣象局芝加哥辦公室光在今年8月份，就發出13個龍捲風警報，為1986年以來的最高紀錄，至於在大芝加哥地區著陸的龍捲風更多達18個。

伊州氣象學家福特(Trent Ford)說，芝加哥夏季往年平均氣溫為75.3度，去年夏天溫度較高達76.7度，創下有史以來最熱夏季紀錄，此外，芝加哥從2010年以來的平均溫度最高的夏季，前四名包括2010、2012、2020、2021。

福特說，芝加哥今夏多達36個夜晚的最低溫高於華氏70度，這也排入當地史上第四高的溫度，「溫暖的夜晚會加劇白天出現因炎熱影響的健康問題，因為入夜的高溫，很難讓人們離開冷氣房，也很少開窗流通空氣」。

他說，今夏芝城非常潮濕，今年夏季平均露點(dew point)溫度為65.4度，寫下1947年以來的第四高紀錄。

至於芝加哥降雨方面，今夏當地累計雨量為13.19吋，比一般平均高出1.13吋，不過，由於今年春季雨水過少，因此儘管加上夏季降雨，春夏兩季的累積雨量，仍比平均少了6吋以上，國家氣象局芝加哥辦公室氣象專家柏恰爾德(Brett Borchardt)說，正因雨水不足，導致伊利諾與威斯康辛州的邊境 一帶，至今仍在想辦法解決乾旱問題。

福特說，「我們需要一個比往年更潮濕的冬天來為土壤補給水分」，充足的降雪將是最佳途徑之一。

今年夏天，人們經歷了幾乎持續發生的惡劣天氣預警，福特說，芝加哥國家氣象局光在8月份就發布了13個龍捲風警報，為1986年以來最多的一次，而今年至今，國家氣象局至少在大芝加哥區發布了36個龍捲風警報，是史上第四多紀錄。

大芝加哥區今夏龍捲風著陸多達18個，包括6月20日瑞柏到柳樹泉(Willow Spring)地區共四個；6月25日到26日有四個；8月9日到12日有10個。

大小超過直徑兩吋的冰雹，芝加哥則是直到9月7日才出現，柏恰爾德說，「這情況很不尋常，通常每年這個期間，至少會出現三到四次才對」，他預測，根據2001到2020年的紀錄，今年年底前，芝加哥可能還會出現兩到三天惡劣氣候。