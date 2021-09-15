氣象預測：中西部今秋將更溫暖乾燥

氣象專家預測，包括芝加哥在內的中西部地區，今年秋天氣候將比往年溫暖乾燥。(特派員黃惠玲／攝影)

送走高溫 潮濕、風雨不斷的夏季，芝加哥 迎來最受民眾喜愛的秋天，氣象專家預測，包括芝加哥在內的中西部地區，今年秋季受到反聖嬰(La Niña)氣候模式影響，很大機率會比往年乾燥、溫暖。

國家氣象局芝加哥辦公室的氣象學家柏恰爾德(Brett Borchardt)說，今年秋天可能會很美，但也有一半機率並非如此，他說，根據「氣象預測中心」(Climate Prediction Center)的預測數據顯示，今秋從9月到11月的三個月期間，中西部有一半的機率將出現比往年高溫的天氣，但也有一半可能會出現低於往年均溫的情形。

伊州氣象學家福特(Trent Ford)說，此間秋季氣候的趨勢，取決於「反聖嬰」氣候模式的變化，他表示，目前看起來，今年秋季與冬季的天氣，有很大的可能會重新進入反聖嬰模式，他解釋，反聖嬰的秋季將會更乾燥更溫暖，不過，福特補充，每個反聖嬰年之間，仍然存在許多變數，因此他無法百分之百確定中西部的秋季將高溫乾燥。

事實上，從去年8月開始，全球氣候模式受到反聖嬰影響，加上暖化助虐，乾旱、極端降雨等氣候災難頻傳，反聖嬰現象雖然之後已經逐漸消失，但聯合國 科學家估計，有四成機率「反聖嬰」可能會在2021年底之前捲土重來，加劇世界部分地區的乾旱，以及其他地區的強降雨和洪水。

氣象學家解釋，反聖嬰現象是指赤道太平洋中部和東部的表面溫度大規模變冷，每兩到七年會發生一次。聯合國世界氣象組織 (WMO) 表示，2020年8月到今年5月間控制地球的反聖嬰現象，有四成可能性年底前再次出現。

聖嬰(El Niño)和反聖嬰是熱帶太平洋發生的兩種自然氣候現象，統稱為聖嬰─南方振盪現象(ENSO)，影響著世界各地的天氣狀況。但聯合國世界氣象組織警告，全球變暖正在加劇和扭曲此類自然現象的影響。