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伊州兒少確診增 罕見染疫亡

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
春田市的13歲Gavin正在接受新冠疫苗注射。(伊州衛生廳提供)
春田市的13歲Gavin正在接受新冠疫苗注射。(伊州衛生廳提供)

一份新的聯邦統計顯示，伊利諾州近來新增的新冠確診病例，以20歲以下的年輕人增漲最多，該報告最新公布到4日為止的數據指出，伊州每10萬人中，20歲以下染疫人數超過300名，比全州所有年齡在內的平均每十萬人感染245人比率，高出22%。

此外，伊州兒童與青少年染疫住院的數目也持續增加，紀錄顯示從7月開始，每天入院的染疫孩童大約為六個，而到現在增加到每天約44名。

然而，儘管伊州兒科住院人數有所增加，但全州各地醫院並未如其他一些州一樣，出現兒科病房人滿為患的情況。

至於染疫死亡的兒童與青少年依舊非常罕見，特別是與其他造成兒童死亡的原因相比，感染新冠致死的該年齡層孩子仍低；例如庫克郡在疫情期間，法醫報告的兒童染疫死亡有12例，且其中大多數都有潛在健康問題，而過去18個月中，該郡死於意外事故的兒童有100名，死於謀殺的有110人。

伊州衛生廳表示，根據年齡與居住地區，區分5到11歲及12到17歲分別住在大芝加哥區與伊州中南部地區的兒童與青少年的感染情況，發現接種疫苗率月低的中南部一帶，染疫數越高，而施打疫苗比率高的大芝加哥區，確診則顯著較少。

數據指出，到4日為止的七天平均染疫人數中，伊州東部與中部5到11歲的孩童中，每十萬名中高達930人確診，而在芝加哥郊區的杜佩琪郡、肯恩郡，此數據僅240人。

同期間該州南部每十萬個12到17歲青少年中，新增確診多達1320人，比湖郡、麥克亨利郡的同齡青少年染疫數高出六倍。好消息是南部的青少年染疫數增加已經放緩。

不過，專家表示，以青少年與兒童的染疫數大增，來判斷疫情的軌跡並不完善，因為對孩子們來說，之前未返校時，幾乎很少接受測試，而開學後，因應防疫大幅提高了接受檢測的頻率與範圍。

例如伊州數學與科學高中(Illinois Mathematics and Science Academy)已有七人確診，該校每兩周全面檢測所有師生，目前確診率約1%。

伊州 芝加哥 檢測

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