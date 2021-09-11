疫後消費新趨勢 歐海爾機場無接觸服務上路

芝加哥歐海爾機場將推出多達91部包括販賣生鮮食品在內的自動機器，讓旅客不需要與店員接觸，就可購到所需商品。(芝加哥航管局提供)

因應新冠疫情 後的旅客消費型態改變，芝加哥航空管理局局長瑞潔米(Jamie Rhee)宣布，歐海爾機場 將推出一系列「無接觸智慧型消費」服務，包括設立近百部全新自動販賣機、推出電話亭工作 站，以及自動化無人商店等，讓進出該機場的旅客，可以安心消費或工作。

瑞潔米說，疫情後許多民眾的生活方式都有了改變，有的還是習慣坐下來跟服務生點餐吃飯，有的則會感到不太舒服而因此停止消費，「歐海爾機場是朝滿足各種旅客的多元化需求努力」。

擴大自動販賣機的商品內容，就是其中一項改變，航空委員會已經批准一種新型自動販賣機，包括給攜帶嬰兒搭機家長專用，販售嬰兒用品尿布、奶嘴，與安撫幼兒最有效的金魚餅乾的機器，航管局商務首席官李特(Amber Ritter)說，整座機場將有七座這類販售機，且都安裝在機場的「母嬰房」附近。

新的自動販賣機將設置共91部，除了嬰兒用品外，也會出售一般常用藥物、電子用品、零食與飲料，還有新鮮的水果、披薩，甚至也會賣化妝品等。

此外，為了滿足疫後越來越多商務旅客的「視訊會議」要求，機場也設置了10座「隱私工作站」，李特說，工作站就是一個小隔間，等於是一座電話亭，裡面設置了辦公桌、無線網路，顧客只要付費後，就可以在一段時間內享用此私人空間辦公。

機場內的Hudson News連鎖零售店，順應減少接觸的消費趨勢，將推出與亞馬遜自動商店類似的「自動化無人商店」，去年該集團位於芝加哥中途機場內的一處據點，已率先改為「無人商店」，歐海爾機場也將跟進，屆時顧客只要刷卡就可以到店內選購任何所需要的飲料、書報雜誌等商品。