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人手缺、疫情升 伊州旅遊業復甦2大阻力

特派員黃惠玲／芝加哥報導
今年4月恢復開放的芝加哥海軍碼頭，7月吸引超過百萬遊客到訪。(海軍碼頭臉書)
今年4月恢復開放的芝加哥海軍碼頭，7月吸引超過百萬遊客到訪。(海軍碼頭臉書)

歷經過去一年多的疫情殘酷挑戰，伊利諾州的遊客終於在今年夏季重現增長，以芝加哥海軍碼頭(Navy Pier)為例，單單7月份遊客總數就突破百萬人次，不過，酒店與餐館人手不足，加上新冠變異病毒株Delta導致確診不斷上升，讓好不容易復甦的旅遊業再度面臨兩大阻力。

在芝加哥擁有四家酒店與餐廳的Maverick集團執行長哈畢伯(Bob Habeeb)說，不僅是疫情年，包括這幾年整個芝城酒店業都過得很艱難，很多同業時常自問「何時才會好起來？會好起來嗎？我能活下去嗎？」，芝市主管旅遊行業的官員則對未來市場抱持謹慎樂觀。

根據伊州商務與經濟機會廳(Department of Commerce and Economic Oppotunity)統計，伊州2019年訪客人數達1億200萬人，創下歷史新高，然而受疫情衝擊，2020年旅客大幅縮水到僅剩6700萬人，這些房客在伊州旅遊的開銷為233億元，僅略微超過2019年總額的一半。

儘管芝加哥地區今年的旅遊數據仍未公布，但好幾個芝城觀光景點，於今年7月份都寫下過去疫情期一年多來，訪客人數最佳的紀錄。

海軍碼頭行銷執行長普利亞(Nick Pullia)說，該景點於4月30日重新開放，但一開始僅允許五成客容量入內，之後才逐漸鬆綁到訪人數限制，到7月份時，創下了100多萬遊客的疫情以來最好成績，不過，與2019年的7月份訪客170萬人相比，仍有一段差距。

芝加哥林肯公園動物園遊客服務部主任喬根森(Chris Jorgensen)表示，今夏該動物園遊客人數累計為70萬1747人，不到2019年同期150萬遊客的一半，但已是疫情以來最佳訪客人數紀錄。

另一個刺激芝城旅遊業回春的關鍵活動，歸功於多達38.5萬人朝聖的Lollapaloza音樂節，此參與人數與2019年的40萬人相差無幾，而數十萬樂迷更將該市的酒店住房率衝高到85%。

芝加哥藝術館(Art Institute of Chicago)今年夏季的參觀人數，達到2019年的73%，表現出色。

然而隨著秋季來臨，天氣逐漸變冷，戶外活動也將慢慢減少，加上Delta病毒擴散迅速，旅館與餐飲業都對接下來的市場十分緊張，此外，目前除了病毒外，服務業的人力嚴重缺乏，也是業界一大隱憂。

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