歡迎報名加入 學習中華功夫強身健體！

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中華功夫與功夫魚有沒有聯系？答案是有。地址位于芝加哥 539 W. 31街的中華功夫和地址位于2627 S. Halsted Street的功夫魚，老板均同為一人-來自中國 山東的世界知名武術家王貴立。王貴立自幼喜愛武術，少年時曾在滕州奧林武校學習，2004年考入北京 少林武術學校，后以優異的成績被北京體育大學錄取。個人在多項武術比賽中榮獲佳績，獲得北京市武術比賽男子刀術第一名、男子棍術第一名。 在第五屆香港國際武術比賽中，他獲得男子地躺拳第一名、自選太極拳第一名。他參加2010年全國武術比賽，獲得個人全能第二的優異成績，并被評為國家一級運動員。2011年，在四川舉辦的國際武術節比賽中，他奪得男子太極拳第一名的佳績 。

王貴立還曾經隨團參加過菲律賓、泰國、韓國等國家的武術文化交流演出。王貴立為促進中外武術文化的交流，讓外國友人領略到中國武術的無窮魅力，王貴立落戶芝加哥辦學，成立中華功夫學院，把中國武術文化發揚光大。中華功夫現正招生中，歡迎致電或前往539 W. 31街報名加入中華功夫學院學習功夫強身健體，電話：773-569-7690。

而功夫魚位于Halsted大街，是王貴立大師的另一愛好。功夫魚提供全方位的淡水、咸水觀賞魚（七彩神仙、紅鸚鵡、金魚、錦鯉、龍魚、恐龍鰻等）應有盡有，特殊魚種可預定）銷售與服務，配套用品齊全，包括：水族裝飾： 砂石、沉木、珊瑚，鮮活水草，配套器材： 照明，循環，增氧，過濾用品，各類魚食： 冷凍，風干，鮮活魚食，專業員工對魚缸安裝、清理與維護經驗丰富，功夫魚將為您帶來五彩絢麗的生活樂趣。購買觀賞魚請前往：2627 S. Halsted Street Chicago, IL 60616或致電：312-678-8110.