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Hard Rock Casino慶祝中秋節 YouYu中餐部將于9/18、19和21日向客戶派月餅

本報芝加哥訊
亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（左）和 總廚（Chef Chung)伍永聰師傅歡迎大家光臨分享中秋月餅。
亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（左）和 總廚（Chef Chung)伍永聰師傅歡迎大家光臨分享中秋月餅。

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 為慶祝中秋節，將于9/18、19和21日下午5點至凌晨2點在賭場內 YouYu Noodle Bar 餐廳特別向光臨餐廳的客戶贈送月餅作餐后甜點，分別有傳統口味的雙黃蓮蓉月餅，還有新鮮鳳梨月餅，冰皮月餅以及榴梿月餅等。Hard Rock Casino Northern Indiana 亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 表示：“中秋節是亞洲社區的第二大節日。很高興能夠與我們的客戶分享這個傳統的文化慶典。”Jenny說：活動期間，YouYu 將特別穿上節日盛裝（中秋飾品布置）迎接大家的到來！

YouYu（有馀）中餐部是 Hard Rock Casino Northern Indiana 的五家餐廳之一。中餐部由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，還有多位大廚級主廚每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人垂涎的各種新鮮的亞洲風味美食，包括燒賣、小籠包、紅油炒手、中式炸蝦春卷和越南春卷等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、黑椒牛肉、王子菇玉子豆腐以及粵港式粉、麵及各式炒飯，包括越南粉、星洲炒米、泰式的栢泰、肉類湯面食（辣臺式牛肉麵、牛腩麵、火鴨麵、叉燒麵和云呑麵）等。總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們制作美食的全過程，還有Youyu中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家可在YouYu時尚的優美環境中享受美食。

總投資3億美元的 Hard Rock Casino Northern Indiana坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。擁有20萬平方英尺的娛樂中心，有80多個桌面游戲包括百家樂、21點、骰子、牌九、輪盤、體育博彩以及1638角子老虎機等全新賭場娛樂設施，還配備五家高級餐廳（ Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點），還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

要了解更多關於亞裔社區的特殊設施服務，請致電亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。執行主持人 Canh Nguyen，219-895-8312，[email protected]（通曉越南語）。有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

Hard Rock Casino Northern Indiana YouYu（...
Hard Rock Casino Northern Indiana YouYu（有馀）中餐部舒適的就餐環境和精致美食。

越南 美食 亞裔

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