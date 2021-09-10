開學不到2周 芝公校3000師生隔離

芝加哥 公立學校於8月30日開學至今，確診新冠病毒人數持續增加，而因接觸染疫而須接受隔離者，也累計將近3000名，其中菁英高中之一的蘭恩科技高中(Lane Tech)隔離人數最多，而羅斯可村高中(Roscoe Village High School)雖然僅有兩例確診，但染疫者卻與多達408人有近距離接觸，導致這些學生、教職員全部都被迫隔離。

根據芝加哥公校 的統計，目前至少有160起確診病例，其中包括89名學生、71位教職員，而這100多起染疫者，也造成將近3000人無法返回學校上課，而須居家隔離。

數據顯示，大部分的染疫病例發生在高中，因高中每節下課都必須換教室，上下課前，時常可見學生從教室蜂擁而出，很難維持安全社交距離。

芝公校在勞工節假期前，為了防範連假結束後校園出現防疫漏洞，特別規定如果連假期間曾到外州旅遊的學生，開學後必須在家自我隔離七到十天，不過，此措施並非強制性，而是希望家長能夠協助執行。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪之前曾警告，隨著學生返校，預料確診數量也將增加，但家長們對於校園爆出疫情 ，還是感到擔憂，尤其所有學生都回到教室上課，要落實保持安全距離有一定難度。

蘭恩科技高中家長亞沛爾(Melanie Apel)說，雖然大家都戴了口罩，但學校走廊裡擠滿了人，「如何叫人放心？」

芝加哥教師工會正在就此問題與芝加哥公校談判。有關芝公校疫情最新信息及統計，可查詢：https://reurl.cc/kL5Gex。