聯航新規 疫苗豁免員工須休假 疫情緩解再復工

聯合航空宣布，凡以宗教或醫療原因取得疫苗豁免的員工，將從10月2日起暫時休假。(聯航臉書)

聯合航空公司(United Airlines)8日通知員工，在9月27日疫苗 接種日期截止之前，任何獲得以宗教或醫療原因而豁免接種疫苗者，必須從10月2日起開始休假，其中宗教豁免者將暫停發薪，醫療豁免者或可獲一些補償；至於申請豁免但遭拒的員工，將給予五周時間完成接種，否則解雇。

這是一封發給聯航所有公司員工的電子郵件，取得豁免接種疫苗者，分別基於宗教信仰或醫療狀況，聯航並未公布有多少人拿到不用打疫苗的核准。

總部位於芝加哥的聯航，共有員工6萬7000人，該公司要求每個人必須在10月25日之前，提供新冠疫苗接種證明，但因食藥署在8月23日全面批准了輝瑞疫苗，聯航因此提前了疫苗接種證明提交截止日期。

申請疫苗豁免的員工，一般在兩周內可得到通知，該航空公司說，包括飛行員、空乘人員與登機口服務人員等直接與客戶面對面的職位，一旦獲得宗教信仰而豁免接種後，將從10月2日起開始休無薪假，未來必須等疫情消退後，才能重返工作 崗位。

聯航飛行員協會(Air Line Pilots Association)目前未對此提出回應。

其他包括機械師、停機位的工作人員等不需要與顧客面對面者，如取得宗教原因而豁免疫苗的話，也將無薪休假，直到該公司推出新的檢測 與安全程序，才會允許他們返工。

聯航目前是施行實體與遠距的混合方式上班，獲得宗教豁免接種的管理人員、行政人員，均將一律暫時無薪休假，直到航空公司推出新的安全措施。

至於因為健康或醫療狀況而取得疫苗豁免的員工，也須先休病假，直到進一步通知復工，不過，這些人將可能獲得一些補償。

聯航拒絕透露員工接種疫苗的比率，但該公司8月6日時曾提到，聯航有超過一半的員工沒有出示接種證明。

隨著Delta病毒傳播，新冠病例不斷增加，越來越多大公司對員工施行強制疫苗命令，其中包括聯合航空，其他要求員工必須提交接種證明的大企業，還包括CVS、谷歌、微軟、臉書、達美航空、泰森食品(Tyson Foods)、華格林連鎖藥局(Walgreens)。