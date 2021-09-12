為增強芝加哥亞太區社區的聲音 華人咨詢服務處正式成立“社區公平研究中心”

華人 咨詢服務處擴大機構的領導層，新增“多元化、公平、包容和可及性（DEI&A）主管”和“政府事務及導主管”兩個職位。作為美國中西部最大的亞太區社區服務中心，華人咨詢服務處宣布成立新的社區公平研究中心(CERC)。社區公平研究中心將輔助華咨處的社會效益研究中心(CSl)，幫助華咨處為其服務的客戶和社區提供一個更加公平、公正和包容的未來。

華咨處總裁劉國華表示: 我們很高興地宣布“社區公平研究中心”正式成立，中心兩名重要成員包括Elizabeth Stigler博士和Thomas Choi。 Stigler博士將致力於DEI&A, 在我們社區內外營造包容的氛圍。Thomas Choi將致力於政府事務以提高AAPI社區在政治和立法層面的代表性。Stigler博士和Thomas Choi，將在華咨處推動社區公平研究中心的“多元化、公平、包容和可及性“倡議。貫穿華咨處的各個項目和服務，以及政府倡導和政策制定，來強化AAPI社區。Stigler博士擁有丰富的經驗，為不同的機搆和非營利機搆提供多元化和包容性戰略和項目，并將提升華咨處的DEI&A能力。Thomas Choi在社區倡導和公共事業，非盈利機構管理，州以及聯邦級別的民選官員合作方面有著豐富的經驗，他的加盟將進一步增強CASL在這些領域中的領導力。

華咨處DEI&A主管Stigler博士表示：“CERC堅持以客觀數據來指導政策，倡議和教育 方面的工作。在努力把DEI&A融入華咨處的DNA的過程中，我的職責是確保將公平和包容的理念滲透到我們各個項目，部門和社區的方方面面。”

華咨處的政府事務和倡導主管Thomas Choi表示 ：“我很榮幸能加入華咨處。可以繼續為亞太區社區倡權，確保我們在地區以及州范圍內的問題得到解決。 AAPI缺乏參政議政的比率的現狀只會進一步助長AAPI被當中模范少數族裔的虛假定位，而模糊對我們社區真實存在的問題和需求的理解。”

華咨處首席營運總監潘直理表示：“Stigler博士和Thomas Choi是推動CERC的主力軍。在深刻了解社區的基礎上，鼓勵包容性，并提高我們社區在政治和立法中的代表性，CERE將會為社區帶來積極的變化。CSI和CERC將共同努力改善芝加哥 AAPI社區和華咨處客人的福利。CSI通過收集社會健康因素 (SDoH) 的數據並進行分析研究，發現社區中的新需求或尚未被滿足的需求從而有針對性的提供必要的服務和項目。CERC以這些分析成果作為倡導變革的依據，實施更有效及有針對性的DEI&A策略和服務項目，并在政治和立法層面促進對芝加哥AAPI社區有利的變革。”

潘直理還表示：“我們能已經看到通過CASL的社會健康因素(SDoH)調查報告對我們更好地服務社區所產生的積極影響。這個報告曝露了社區的服務需求缺口，只有當我們知曉這些需求缺口時，才能更容易的找到對應的解決方案。例如，我們認識到在社區中有相當一部分老年人還未解決溫飽問題，這是社區存在的一個服務缺口，所以我們擴大了原有的烹飪培訓計劃，新增老年人膳食計劃，每天為300多名老年人提供熱騰騰的午餐，同時也為我們的烹飪計劃中的客戶增加了就業發展機會。這是一個很好的例子，說明我們機構可以利用可靠的數據產生有效的影響，而CERE則會進一步強化和改善我們客戶和社區的福利。”

華咨處簡介

40多年以來, 華人咨詢服務處的各項服務項目為芝加哥華人社區及其他地區的家庭和個人提供了重要的支持：為我們的孩子提供基礎文化教育，確保我們的老年人過上充實且有尊嚴的獨立生活，加強對人力資源的教育和培訓，幫助移民獲得公民身份，確保我們社區的住房和財務福祉，并為所有人提供平等訴諸司法的機會。