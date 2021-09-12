我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

歡迎報名加入 學習中華功夫強身健體！

本報芝加哥訊
歡迎光臨功夫魚！歡迎報名加入學習中華功夫強身健體！
歡迎光臨功夫魚！歡迎報名加入學習中華功夫強身健體！

中華功夫與功夫魚有沒有聯系？答案是有。地址位于芝加哥 539 W. 31街的中華功夫和地址位于2627 S. Halsted Street的功夫魚，老板均同為一人-來自中國山東的世界知名武術家王貴立。王貴立自幼喜愛武術，少年時曾在滕州奧林武校學習，2004年考入北京少林武術學校，后以優異的成績被北京體育大學錄取。個人在多項武術比賽中榮獲佳績，獲得北京市武術比賽男子刀術第一名、男子棍術第一名。 在第五屆香港國際武術比賽中，他獲得男子地躺拳第一名、自選太極拳第一名。他參加2010年全國武術比賽，獲得個人全能第二的優異成績，并被評為國家一級運動員。2011年，在四川舉辦的國際武術節比賽中，他奪得男子太極拳第一名的佳績 。

王貴立還曾經隨團參加過菲律賓、泰國、韓國等國家的武術文化交流演出。王貴立為促進中外武術文化的交流，讓外國友人領略到中國武術的無窮魅力，王貴立落戶芝加哥辦學，成立中華功夫學院，把中國武術文化發揚光大。中華功夫現正招生中，詳情歡迎致電或前往539 W. 31街報名加入中華功夫學院學習功夫強身健體，電話：773-569-7690洽詢。

而功夫魚位于Halsted大街，是王貴立大師的另一愛好。功夫魚提供全方位的淡水、咸水觀賞魚（七彩神仙、紅鸚鵡、金魚、錦鯉、龍魚、恐龍鰻等）應有盡有，特殊魚種可預定）銷售與服務，配套用品齊全，包括：水族裝飾： 砂石、沉木、珊瑚，鮮活水草，配套器材： 照明，循環，增氧，過濾用品，各類魚食： 冷凍，風干，鮮活魚食，專業員工對魚缸安裝、清理與維護經驗丰富，功夫魚將為您帶來五彩絢麗的生活樂趣。購買觀賞魚請前往：2627 S. Halsted Street Chicago,IL 60616或致電：312-678-8110.

北京 中國 芝加哥

上一則

芝加哥酒店行銷「把握夏天」 周末住房率飆至85%

下一則

工商小啟

延伸閱讀

美加行受矚目 韓國瑜：最慢10月初返台

美加行受矚目 韓國瑜：最慢10月初返台
歐海爾機場查獲來自中國假疫苗卡 19張寄往俄州遭攔截

歐海爾機場查獲來自中國假疫苗卡 19張寄往俄州遭攔截
韓國瑜18日晚間赴芝加哥演說 將和僑胞餐敘

韓國瑜18日晚間赴芝加哥演說 將和僑胞餐敘

韓國瑜接受僑胞邀請 赴芝加哥演講

韓國瑜接受僑胞邀請 赴芝加哥演講
芝加哥歐海爾機場查獲來自中國假疫苗卡

芝加哥歐海爾機場查獲來自中國假疫苗卡
第二十屆芝加哥龍舟賽落幕 感謝贊助商，讓活動順利圆满

第二十屆芝加哥龍舟賽落幕 感謝贊助商，讓活動順利圆满

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
乾涸的德州西部一萬年前曾經有過一個綠州，近日奇蹟般出現綠洲現象。(KHOU畫面截圖)

消失一萬年前綠洲 驚喜再現德州沙漠

2021-09-10 18:22
受疫情反彈影響，包括西南航空在內，近日機票預定與價格均出現下跌情形。(特派員黃惠玲／攝影)

「疫」外便宜 相同班機起降 來回機票跌逾6成

2021-09-10 10:48
德州休士頓一家七口全染新冠。（FOX）

學校隔板比紙還薄 幼童帶病毒回家 7口全中招

2021-09-10 17:56

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市