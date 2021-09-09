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童振源：僑社普遍面臨斷層 建立僑青連結最迫切

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
中華民國僑委會委員長童振源(左二)抵芝訪問，期間並拜會芝城中華會館。(高潔／攝影)
中華民國僑委會委員長童振源(左二)抵芝訪問，期間並拜會芝城中華會館。(高潔／攝影)

首次訪美的中華民國僑務委員會委員長童振源表示，僑社團體的接班與傳承，普遍出現斷層，讓更多年輕人參與僑社，將是最迫切的工作；他也提到，新成立的「台灣華語文學習中心」為台美雙邊政府共同推動，與孔子學院以及之前的台灣書院性質截然不同；至於許多人關切的抵台隔離天數問題，童振源說，說不定台灣疫苗施打率10月底就能達到七成，屆時不排除重新考量縮短隔離天數。

先後已到訪洛杉磯、橘縣、舊金山及芝加哥的童振源，7日晚間接受本報記者訪問時說，「看起來美國已經慢慢恢復正常生活」，許多人雖打了疫苗，仍會戴上口罩防疫，他說，很多僑胞十分關切何時台灣可以減少抵台的隔離天數，「台灣疫苗施打率才四成多，離集體免疫還有一段距離，目前仍然必須嚴管邊界」，不過，他提到，或許台灣疫苗施打率10月底能超過七成，到時疫情指揮中心應會重新考量入境防疫標準，包括縮短抵台隔離天數。

擔任僑委會委員長後首度訪美的這幾天，感受到僑界的熱情以及當地僑社與政府、民代的深入連結，不過，他也發現非常需要加強推動僑青參與僑團、僑社，尤其很多團體的接班與傳承均面臨斷層。

他說，「未來整合僑青與加強互動方面，考慮請每位僑務委員擔任六名僑青的指導老師，傳授僑團發展經驗」，此外，童振源說，同時也會與僑青「使用英文溝通、提供有興趣議題，深入僑青組織尋找人才」。

這次訪美的主要任務之一，就是主持首批15家「台灣華語文學習中心」開幕，該中心受到部分人士質疑是否成為「第二個孔子學院」，童振源表示，台灣華語文學習中心是由台灣與美國共同簽訂「台美教育倡議」，再由僑委會、相關部會與美國在台協會(AIT)攜手加強雙方語言合作，「本質上就與孔子學院截然不同」。

由於台灣曾在2011年於美國推出過類似以推動正體字，提供具有台灣特色中華文化為主旨的「台灣書院」，然而該組織風光開幕不到幾年就黯然退場，未來台灣華語文中心是否重蹈「雷大雨小」的覆轍？童振源說，台灣書院是由台灣文化部單方面設立，而新的中心結合台美雙邊合作，兩者性質上存在相當差異，而且台美政府、民代、產業界、僑務榮譽職等，都會加入全面宣傳招生。

他也解釋，儘管多所新學習中心是由各地中文學校為基礎，但服務對象與中校不同，「新中心是以18歲及以上想學習中文的美國一般民眾為主」，而且所有師資都將建立專業培訓與評估模式，僑委提供補助期滿後，各中心須獨立營運，為符合需求，學習中心將採用正簡體、拼音與注音符號並列的教材。

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