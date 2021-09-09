誤導消費者涉詐欺 芝市狀告DoorDash、Grubhub

芝加哥市府指控Grubhub與DoorDash兩家第三方外送平台，涉嫌誤導消費者並傷害餐館。(特派員黃惠玲／攝影)

第三方外送平台在疫情 期間成為坊間餐館與消費者最常使用的點餐方式，然而平台收取的高額費用，也受到餐飲業與顧客的強烈批評，芝加哥 市府日前向DoorDash以及Grubhub兩家外送平台提出訴訟，稱這兩家公司於疫情期涉嫌詐欺，不僅誤導消費者，更對餐館帶來傷害。

市府已經向庫克郡巡迴法庭向兩家外送平台分別提出訴訟，訴狀稱，疫情期間餐館業面臨室內營業場所關門，及營業額大幅降低的挑戰，然而DoorDash與Grubhub卻趁餐館業最需要增加外送服務的時候，不斷提高「偷梁換柱」的廣告費，同時還違反芝加哥市外送佣金不能超過15%上限的規定。

市府還指控DoorDash使用客戶小費來補貼送貨司機的工資，還對芝市的每筆訂單加收1.5元的「芝加哥費」，來作為因彌補因為市府設定佣金上限而減少的收入。

芝加哥市市長萊特福特說，餐館面臨疫情的嚴苛衝擊，而被告的送餐服務成為餐飲業的主要收入來源，但這些公司卻在業界困難時期，違法使用不正確與欺騙性的策略，占盡餐館與消費者的好處，「此舉令人深感擔憂」。

訴狀中還提到，這兩家公司在未經同意的情況下，把未參加外送服務的餐廳也加入外送名單，此外，還以「具欺騙性的低外送費吸引消費者」，事實上，顧客最後結帳時的交易金額，將比所謂的低費用高出六倍，而且DoorDash與Grubhub還將其網頁上的餐館菜定價，分別上調了25%與58%。

芝加哥7500家餐館於去年疫情期間，約有一半暫時或永久關閉，而上述兩家第三方送餐平台，卻在疫情期加大了其「掠奪策略」(predatory tactics)。

總部位於芝加哥的Grubhub成立於2004年，今年6月被阿姆斯特丹的Just Eat Takeaway以73億元收購。

訴狀指控Grubhub利用餐館與消費者的善意，於疫情期推出「支持晚餐」(Supper for Support)促銷活動，聲稱為了拯救餐館，但實際卻逼迫餐館為其平台提供給消費者的10元優惠買單，Gurbhub否認了這些控訴。

至於總部在加州 的DoorDash，因為芝加哥市設定了15%的佣金上限，轉而向該市消費者收取每單1.5元的額外費用，該公司表示，此費用已於4月份取消，然而市府指出，該市在6月份開始落實15% 佣金上限後，DoorDash又重新收取額外的「芝加哥費」。