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誤導消費者涉詐欺 芝市狀告DoorDash、Grubhub

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市府指控Grubhub與DoorDash兩家第三方外送平台，涉嫌誤導消費者並傷害餐館。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市府指控Grubhub與DoorDash兩家第三方外送平台，涉嫌誤導消費者並傷害餐館。(特派員黃惠玲／攝影)

第三方外送平台在疫情期間成為坊間餐館與消費者最常使用的點餐方式，然而平台收取的高額費用，也受到餐飲業與顧客的強烈批評，芝加哥市府日前向DoorDash以及Grubhub兩家外送平台提出訴訟，稱這兩家公司於疫情期涉嫌詐欺，不僅誤導消費者，更對餐館帶來傷害。

市府已經向庫克郡巡迴法庭向兩家外送平台分別提出訴訟，訴狀稱，疫情期間餐館業面臨室內營業場所關門，及營業額大幅降低的挑戰，然而DoorDash與Grubhub卻趁餐館業最需要增加外送服務的時候，不斷提高「偷梁換柱」的廣告費，同時還違反芝加哥市外送佣金不能超過15%上限的規定。

市府還指控DoorDash使用客戶小費來補貼送貨司機的工資，還對芝市的每筆訂單加收1.5元的「芝加哥費」，來作為因彌補因為市府設定佣金上限而減少的收入。

芝加哥市市長萊特福特說，餐館面臨疫情的嚴苛衝擊，而被告的送餐服務成為餐飲業的主要收入來源，但這些公司卻在業界困難時期，違法使用不正確與欺騙性的策略，占盡餐館與消費者的好處，「此舉令人深感擔憂」。

訴狀中還提到，這兩家公司在未經同意的情況下，把未參加外送服務的餐廳也加入外送名單，此外，還以「具欺騙性的低外送費吸引消費者」，事實上，顧客最後結帳時的交易金額，將比所謂的低費用高出六倍，而且DoorDash與Grubhub還將其網頁上的餐館菜定價，分別上調了25%與58%。

芝加哥7500家餐館於去年疫情期間，約有一半暫時或永久關閉，而上述兩家第三方送餐平台，卻在疫情期加大了其「掠奪策略」(predatory tactics)。

總部位於芝加哥的Grubhub成立於2004年，今年6月被阿姆斯特丹的Just Eat Takeaway以73億元收購。

訴狀指控Grubhub利用餐館與消費者的善意，於疫情期推出「支持晚餐」(Supper for Support)促銷活動，聲稱為了拯救餐館，但實際卻逼迫餐館為其平台提供給消費者的10元優惠買單，Gurbhub否認了這些控訴。

至於總部在加州的DoorDash，因為芝加哥市設定了15%的佣金上限，轉而向該市消費者收取每單1.5元的額外費用，該公司表示，此費用已於4月份取消，然而市府指出，該市在6月份開始落實15% 佣金上限後，DoorDash又重新收取額外的「芝加哥費」。

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