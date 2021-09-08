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聯邦停發 45萬伊州人沒了額外失業補助

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

聯邦提供的額外失業金4日起停發，伊利諾州共有45萬2000名領取該津貼的居民，喪失每周額外300元的補助，伊州就業廳IDES表示，該州失業金即起恢復最多26周，最高每周484元的核發標準。

這項因應疫情而推出的聯邦失業補助，是從去年3月開始發放，初期每名失業者，除了領取各州的正常失業津貼外，每周還可拿到600元的聯邦補貼，該計畫在2020年8月延長實施，不過，每周聯邦補助減至300元，去年12月，前總統川普將該紓困發放，再度展延到2021年3月。

拜登總統上台後，推出美國救援計畫，其中包括將聯邦額外失業福利延長實施到今年9月4日。

伊州共26萬3000人領取緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)，領取「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance)的則有18萬9000名，伊州就業廳發言人席斯科(Rebecca Cisco)說，而這40多萬人占了該州目前失業總人數63萬5000人中的七成左右。

為了協助失去額外補助居民重回就業市場，IDES表示，將擴大開放「美國就業中心」(American Job Centers)的實體就業服務，同時也建議有需要住房、就業等協助者，可諮詢伊州福利廳(Department of Human Services)、住房發展局(Illinois Housing Development Authority)、伊州商務與經濟機會廳(Department of Commerce and Economic Oppotunity)。

就業 伊州 美國

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