聯邦停發 45萬伊州人沒了額外失業補助

聯邦提供的額外失業金4日起停發,伊利諾州共有45萬2000名領取該津貼的居民,喪失每周額外300元的補助,伊州就業 廳IDES表示,該州失業金即起恢復最多26周,最高每周484元的核發標準。

這項因應疫情而推出的聯邦失業補助,是從去年3月開始發放,初期每名失業者,除了領取各州的正常失業津貼外,每周還可拿到600元的聯邦補貼,該計畫在2020年8月延長實施,不過,每周聯邦補助減至300元,去年12月,前總統川普將該紓困發放,再度展延到2021年3月。

拜登總統上台後,推出美國 救援計畫,其中包括將聯邦額外失業福利延長實施到今年9月4日。

伊州共26萬3000人領取緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation),領取「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance)的則有18萬9000名,伊州就業廳發言人席斯科(Rebecca Cisco)說,而這40多萬人占了該州目前失業總人數63萬5000人中的七成左右。

為了協助失去額外補助居民重回就業市場,IDES表示,將擴大開放「美國就業中心」(American Job Centers)的實體就業服務,同時也建議有需要住房、就業等協助者,可諮詢伊州福利廳(Department of Human Services)、住房發展局(Illinois Housing Development Authority)、伊州商務與經濟機會廳(Department of Commerce and Economic Oppotunity)。