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戴維斯社區領袖獎 劉炯玲、梁保羅獲肯定

【芝加哥訊】
伊州國會議員戴維斯(右)頒贈「社區領袖獎」給得獎人劉炯玲(中)。(劉炯玲提供)
伊州國會議員戴維斯(右)頒贈「社區領袖獎」給得獎人劉炯玲(中)。(劉炯玲提供)

伊州第七選區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)日前舉行「第十屆社區領袖獎」頒獎典禮，今年有美亞健康協會董事長劉炯玲，以及芝城西郊瑞柏市首位華裔市議員梁保羅等兩位華裔獲得殊榮。

此獎項是由戴維斯辦公室多族裔諮詢工作組及美國多族裔聯盟(American Multi Ethnic Coalition–AMEC)籌畫主辦。

戴維斯於典禮中致詞表示，他的選區包括了華埠、希臘城以及西語裔皮爾森社區等範圍，而過去一年不論是新冠疫情，或是海地地震等天災人禍，都獲得選區內的民眾自動自發支援、賑災，他辦公室主辦的社區服務獎，就是在彰顯這些無私奉獻者的大愛。

現為美亞協會董事長的劉炯玲，於1988年創辦「亞達集團」，多年來熱心公益，在華裔社團十分活躍，劉炯玲獲獎後表示，無論是過去、現在與未來，她一如既往的支持與協助社區，「華社是她的家」，同時也期待與芝加哥其他族裔社區聯繫合作，共創社會美好明天。

劉炯玲接著介紹了美亞健康協會，她說，美亞主要協助社區英語有限、有文化隔閡的移民，提升健康品質，該組織提供體檢、疫苗接種、心理健康諮詢等服務，美亞近年更頻頻獲得州府、聯邦的資助。

另一位得獎人梁保羅，是亞裔人口眾多的瑞帕市190年來首位華裔市議員，梁保羅為華裔第二代移民，當選議員前，他也是瑞柏學區的第一位華裔教育委員會委員，梁保羅說，服務社區、協助民眾是他投入政壇的主要宗旨，他十分感謝華裔社區對他的肯定與支持。

華裔 移民 美國

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