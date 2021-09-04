杜佩琪醫療集團遭駭 60萬病患個資恐外洩

杜佩琪醫療集團電腦系統遭駭，估計60萬名患者個資有外洩風險。(杜佩琪醫療集團官網)

伊利諾州最大的獨立醫療組織杜佩琪醫療集團(DuPage Medical Group)表示，該集團網路系統在7月中旬遭受駭客攻擊，導致60萬名病患的個資 可能已經外洩。根據聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services Office)接獲的報告，此事件應是伊州今年度規模最大的資安 破口案。

該集團表示，杜佩琪醫療集團是在7月12日到13日之間遭受駭客入侵，並導致斷電，包括電腦和電話因此近一周時間無法使用。

調查人員在8月17日確認有些病患檔案已經外洩，這些資料包括病患姓名、地址、生日、診斷代碼、醫療過程與治療日期，並有少數人的社會安全碼也遭竊取。目前尚未發現病患個資因資安破口而被盜用，該集團表示正在加強網路安全的措施，並強化審核資安政策。

該集團總裁尼爾森(Steve Nelson)說，網路罪犯攻擊醫療系統是不尊重他人健康隱私的行為，該集團的醫生和團隊雖遭遇挑戰，但仍將致力提供最佳醫療照護。

聯邦規定資安遭駭的組織，要在60天內向聯邦衛生與公共服務部報告，並通知可能遭受影響的民眾。

近年來醫療體系的資安事件層出不窮，伊州今年已經有21個組織發生資料被駭，至少有500人受害。

2020健康資訊管理系統協會網路安全(Healthcare Information and Management Systems Society Cybersecurity Survey)對168個醫療系統的資安問卷調查，多達70%的資安專家表示，所服務機構於過去一年曾發生重大資安破口事件。

其中以網路釣魚詐騙 (phishing)最為常見，也就是詐騙者發送假電子郵件或簡訊來誘導民眾透露個資、公司資訊或下載惡意軟體(malware)。

該集團將對個資可能受到影響的病患，提供信用監控和保護個資的服務，詳情可打電話(800)709-2027，或上網查詢：www.dupagemedicalgroup.com。