我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

杜佩琪醫療集團遭駭 60萬病患個資恐外洩

記者陳曼玲╱綜合報導
杜佩琪醫療集團電腦系統遭駭，估計60萬名患者個資有外洩風險。(杜佩琪醫療集團官網)
杜佩琪醫療集團電腦系統遭駭，估計60萬名患者個資有外洩風險。(杜佩琪醫療集團官網)

伊利諾州最大的獨立醫療組織杜佩琪醫療集團(DuPage Medical Group)表示，該集團網路系統在7月中旬遭受駭客攻擊，導致60萬名病患的個資可能已經外洩。根據聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services Office)接獲的報告，此事件應是伊州今年度規模最大的資安破口案。

該集團表示，杜佩琪醫療集團是在7月12日到13日之間遭受駭客入侵，並導致斷電，包括電腦和電話因此近一周時間無法使用。

調查人員在8月17日確認有些病患檔案已經外洩，這些資料包括病患姓名、地址、生日、診斷代碼、醫療過程與治療日期，並有少數人的社會安全碼也遭竊取。目前尚未發現病患個資因資安破口而被盜用，該集團表示正在加強網路安全的措施，並強化審核資安政策。

該集團總裁尼爾森(Steve Nelson)說，網路罪犯攻擊醫療系統是不尊重他人健康隱私的行為，該集團的醫生和團隊雖遭遇挑戰，但仍將致力提供最佳醫療照護。

聯邦規定資安遭駭的組織，要在60天內向聯邦衛生與公共服務部報告，並通知可能遭受影響的民眾。

近年來醫療體系的資安事件層出不窮，伊州今年已經有21個組織發生資料被駭，至少有500人受害。

2020健康資訊管理系統協會網路安全(Healthcare Information and Management Systems Society Cybersecurity Survey)對168個醫療系統的資安問卷調查，多達70%的資安專家表示，所服務機構於過去一年曾發生重大資安破口事件。

其中以網路釣魚詐騙(phishing)最為常見，也就是詐騙者發送假電子郵件或簡訊來誘導民眾透露個資、公司資訊或下載惡意軟體(malware)。

該集團將對個資可能受到影響的病患，提供信用監控和保護個資的服務，詳情可打電話(800)709-2027，或上網查詢：www.dupagemedicalgroup.com。

資安 個資 詐騙

上一則

全美工作最勤奮州 維州第8 馬州第11

下一則

德州失業救濟加長措施 9月11日截止

延伸閱讀

玩家用習近平「身分證」破解遊戲禁令 網驚：不要命了

玩家用習近平「身分證」破解遊戲禁令 網驚：不要命了
聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響

聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響
伊州南部疫情升溫 ICU病床告急

伊州南部疫情升溫 ICU病床告急
伊州兄弟因疫苗起爭執 兄開槍轟死弟

伊州兄弟因疫苗起爭執 兄開槍轟死弟
學區出色吸引遷入 瑞柏市亞裔10年增6成

學區出色吸引遷入 瑞柏市亞裔10年增6成
伊州惡劣天氣連3天 芝華埠樹倒砸車

伊州惡劣天氣連3天 芝華埠樹倒砸車

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50
在美完全接種的奈特夫婦，卻在希臘被隔離，感到無奈。(ABC8)

他們47周年遊輪婚慶 困希臘兩度隔離自嘲在監獄度過

2021-08-29 19:53

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情