芝城新詐騙 誘用戶Zelle轉帳竊匯款

Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

習慣使用金融機構應用軟體app的用戶要留意了，一種針對該類金融消費型態的新騙局近日造成多名芝加哥民眾受害，由於對方來電顯示銀行電話號碼，加上要求受害者匯款給自己，而非轉去不明帳戶，導致用戶容易失去戒心上當。

受害者布魯克斯(Nausheen Brooks)說，自己辛苦存下的3500元，就這樣被騙走「非常痛心」。她表示，不久前從手機 收到一通來自「美國 銀行」(Bank of America)的簡訊，內容是要跟她確認一筆消費，由於她未曾花過該筆錢，所以就回覆「No」，很快的她收到一通自稱美國銀行職員的電話，並向她詢問了一些聽起來很真實的問題。

布魯克斯表示，對方告訴她，支付軟體Zelle從其美國銀行帳號提取了3500元，這筆前目前還未完成交易(pending)，因此要求她通過Zelle，將該筆錢轉回她在美國銀行的帳戶。

當她照著指示，把3500元轉到自己的美國銀行帳號後，「這筆錢就不見了」，布魯克斯說，「為何通過Zelle把錢匯進自己的郵箱或電話號碼，這筆錢卻沒有進入銀行帳戶？」她說，明明前是寄給自己，但顯然並非如此。

經過詳細檢視，布魯克斯發現，雖然Zelle交易信息中有她的名字，但她名字下面出現了另一個奇怪的名字，看似乎有其他人接管了她的Zelle帳戶。

另一個受害者查爾希(Darlene Chelsey)說，她也遭遇到相同詐騙 ，一名自稱美國銀行員工來電告知，Zelle從其美國銀行帳戶提取3500元，查爾希否認後，對方要求她把這筆錢匯回自己的美銀帳戶，而她照做後，這筆錢卻消失不見。

查爾希說，打給她的電話號碼看起來像真的電話號碼，詐騙者甚至還使用與美國銀行電話等待接聽時一樣的音樂。

專門研究網路詐騙的Bit Defender公司主管波德匝圖(Bogdan Bodezatu)說，這些詐騙份子慣用方法就是誤導他們以為是真的在跟銀行通話，他說，其實騙子是使用廉價的軟件，通過特定手機或固定號碼，佯裝成銀行發送的信息。

專家表示，詐騙者可能早就從受害者的社交媒體等管道，獲得個人相關信息，尤其過去幾年，有很多大型網站、公司都發生過大批客戶個資外洩的事件。一旦真實用戶匯款給自己後，詐騙歹徒就可以因此取得帳號登錄信息，

詐騙者要轉移資金其實非常容易，他們只要通過幾個步驟就能把錢取走，一般情況下，他們會把錢先存在假帳戶，然後進行洗錢，使這些資金從銀行帳戶消失。

布魯克斯說，當時自稱銀行人員曾要求她將手機收到的銀行認證碼提交，「這可能就是讓詐騙份子得逞的主要原因」；另一位受害者查爾希也遭遇同樣的情形。

對此，美國銀行與集團所屬的Zelle提醒，千萬不要隨便向身分不明者提供機密帳戶信息，銀行與其他合法公司不會向客戶索取密碼或認證碼，一旦對方要求提交上述信息時，務必提高警戒。