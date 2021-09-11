北美雲來集講壇 藏經如何寫在佛光人的臉上

8月29日國際佛光會北美雲來集講壇本年度的第九場講座，禮請到佛光山常務副住持及都監院院長慧傳法師，以「藏經如何寫在佛光人的臉上」為題，配合感人事蹟，與大眾分享如何運用星雲大師所提倡「三好」及「我是佛」的理念，落實在日常生活中，創造出幸福安樂的人間淨土，此次講座開播短短幾天時間，已經超過2300人次在上線聆聽。

藏經寫在哪裡?一般認知藏經是寫在紙本裡、束之高閣中，又怎樣能寫在佛光人的臉上，體現佛光人的修行面貌?引起了全球聽眾的好奇。慧傳法師娓娓道來，本次講座的主題因緣。2009年「21世紀年中華文化世界論壇」在佛光山舉行，學術訪問團團長讚歎道:「經過兩天相處終於知道了，為何佛光山沒有藏經樓?原來藏經寫在佛光人臉上!

另一位無神論者團員表示自己從沒向神佛跪拜。但離開時，他情不自禁地向佛光山深深一拜。他禮拜是現代宗教中那種高尚的人文精神，以及給人間留下的那份難得的清靜。而這就是佛光山所倡導的人間佛教。

如何讓藏經寫在臉上? 慧傳法師以佛光山開山星雲大師何謂「人間佛教 為主題展開，「佛説的，人要的， 淨化的，善美的

凡是有助於增進幸福人生的教法，就是人間佛教。舉手之勞的服務，恰到好處的讚美，真誠無私的關心就是將佛法落實於生活中。慧傳法師引用許多的真實案例，如何用淺顯易懂的「三好 ：做好事、説好話、存好心，來實踐深奧的佛法，使身口意三業清淨。佛光山的集體創作，社會服務的做好事精神，成為大家學習的典範。

芝加哥 佛光協會會長周邁平分享，講座例子中，小女孩微薄的慈善捐款，如同佛經中貧女一燈供佛，可麗餅叔叔對弱勢族群和監獄 邊緣人的協助和鼓勵；他們所表現出來的是一顆淨化的，善美的心，比起再多的金錢捐獻更為可貴， 更值得我們學習。協會副會長王克英感歎，佛法不是用講的，而是在生活之中身體踐行。慧傳法師勉勵大家通過行三好，就可以讓藏經寫在佛光人的臉上。體現了星雲大師人生哲學與深遠的智慧。

實踐「三好」來讓藏經寫在佛光人臉上，慧傳法師特別提到另一個法寶「我是佛」， 也就是星雲大師對「忍」的開示:「生忍、法忍、無生法忍;你好、我好、大家好=我是佛。」能夠擁有生忍，就具足面對生活的勇氣; 能夠擁有法忍，就具備斬除煩惱的力量; 能夠擁有無生法忍，則在在處處無不是桃源淨土、自由自在的世界。要訓練忍耐的力量，對於外境能 夠認識、 接受、承擔、負責、去除、化解，進而修學生忍、法忍、無生法忍，把忍的功 夫運用在日常生活中，轉化成為力量和智慧。

佛教與我們平常生活息息相關，佛法無處不在。協會副會長李性銘表示無論是感情、事業、做人處事等各方面，我們展現生命的太陽，照耀別人的黑暗；在幫助別人的因緣下，自己也得到轉化、轉念的契機。從認識佛法、了解因緣，才會有圓滿快樂的生活。第三分會杜堡惜會長分享：講座從真實動人的故事開始，深入淺出，從平凡中見到偉大。講述了怎麼樣才能將藏經寫在佛光人的臉上。慧傳法師給我們指明前進的道路，即人人從「三好做起，通過「四給」和 以及「忍

的實踐而達到「五和」的境界，是吾輩努力之方向。

佛光人如何做到我是佛? 慧傳法師表示，遵奉星雲大師所說:「你好我好大家好」，因為「你好」就是「 覺他」，生活處處可以看到「你好」。「我好」就是「自覺」，能夠健全自己就是 「我 好」。「大家好」就是「覺行圓滿」。如果大家都能做到「你好、我好」，自然達到 「 大家好」的境界，「你好、我好、大家好」就是「我是佛」!藏經自然而然寫在佛光人臉上。 這正是人間佛教所謂的「人間淨土」，現世就可以獲得幸福安樂 (人間社記者 惜慧、緣心 芝供稿 )。