AARP #StopAsianHate 小組：用數據支持我們的AAPI長者們

AARP #StopAsianHate小組：用數據支持我們的AAPI長者們

來自 NAPAWF、Stop AAPI Hate 和 UCSF的研究人員展示了調查的關鍵結果和分類數據，以引起對AAPI 50歲以上關鍵問題的關注。

在8月25日，AARP 舉辦了一個虛擬小組-『AARP #StopAsianHate Panel: Backing Up Our AAPI Elders With Data』- 從數據的角度關注反亞裔 仇恨問題。該活動包括研究專家就 AAPIs 50-Plus 的最新問卷調查結果發表演講，隨後進行小組討論，主題包括 COVID-19 對AAPI長者的心理和健康影響、AAPI 仇恨事件的自我報告以及影響AAPI女性50歲以上的仇恨事件。

嘉賓小組成員包括全國亞太裔美國 婦女論壇 (NAPAWF) 研究經理 Drishti Pillai； Stop AAPI Hate 聯合創始人Russell Jeung；加州大學舊金山分校社區衛生系統系教授 Van Ta Park。該小組由AARP協會多元化、公平和包容、亞裔美國人和太平洋島民受眾策略之副總裁 Daphne Kwok 主持。

AARP 執行副總裁兼首席公共政策官Debra Whitman致歡迎辭，並分享了分類數據對AAPI社區的重要性。 Whitman 負責監督 AARP 研究，該研究一直在關注解決 AAPI 研究的兩個主要問題：AAPI研究的缺乏和圍繞該方法的挑戰。

Whitman表示: 『數據是講述有影響力故事的強大工具。但是AAPI社區的持續缺乏數據使我們無法講述完整的故事。』『分類數據至關重要，因為它使我們能夠洞察普通人群之外的情況，並幫助我們了解每個社區中真正發生的事情。 AARP 正在, 並且一直致力於在我們的研究中收集更多關於 AAPI 社區的數據』。

指南針調查:該小組討論會由 Van Ta Park 博士首先開始，他介紹了全國在線調查 COMPASS 的主要發現，COMPASS 代表『COVID-19 對亞裔美國人和太平洋島民心理和身體健康的影響調查研究。 』根據 COMPASS 調查，該研究中有近一半的參與者 (47.1%) 年齡在 50 歲及以上，Park指出了有關歧視和COVID-19相關種族偏見的驚人發現。例如：*在歧視調查結果中：五分之三 (60%) 的 COMPASS 參與者表示，他們在過去 6 個月內經歷了歧視，這與大流行相吻合。此外，當被問及 COVID-19 大流行如何改變了他們的生活時，41% (34.1%的老年AAPIs）表示他們增加了對種族歧視 的負面體驗（從輕微到嚴重的變化）。*在與 COVID-19 相關的種族偏見調查結果中：59%（50 歲及以上的人佔 44.7%）認為國家對其族裔群體而言變得更加危險。Park澄清說，歧視是指行為和不被善待，而種族偏見是指通常在形式上或與刻板印像或偏見相關的信念和判斷。

全國停止反亞裔仇恨調查:Russell Jeung 首先分享了一些 65 歲以上的亞裔美國長者的故事，他們去年上網並報告了他們遭受種族主義的經歷。 Jeung 鼓勵觀眾站在那些報導者的立場上，因為『他們 [AAPI 長者] 在經歷過不被善待的時候，他們希望它停止……他們想演變出一股群眾的聲音。』

在Stop AAPI Hate national survey 中，讓 Jeung『最感覺不安』的是這班弱勢群體是更容易受到攻擊的一群。這些弱勢群體包括：*9.9%未滿19歲*7% 超過60歲*長者面臨兩倍的人身攻擊（與其他亞裔美國人相比）*女性受到攻擊的頻率是男性的兩倍

此外，在全國停止反亞裔仇恨調查中AAPI的老年人報告的數量很大。用 Jeung 的話來說，『在全國范圍內，10% 的亞裔美國人是老年人。但由於亞裔老年人往往少報，我們實際只得到 7% 的事實表明，我們的老年人可能有不成比例的目標。』『這就是我此次帶來的可怕事實，』Jeung 說。『亞裔美國人更擔心、更焦慮、更害怕其他美國人和他們的仇恨，而不是他們對一場已經造成超過60萬人死亡的大流行病。起初，他們擔心大流行。現在，他們更擔心暴力。您可以接種COVID-19疫苗為自己對抗疫情，但您不能戴上口罩來保護自己免受種族主義侵害。

全國亞太裔美國婦女論壇 (NAPAWF) 50 歲以上女性問題簡報:Drishti Pillai 分享了一項更大的研究結果，由哈里斯民意調查 (The Harris Poll) 代表 NAPAWF 進行 為50 歲及以上亞裔美國人和太平洋島民女性的投票和政策優先事項(Voting and Policy Priorities of Asian American and Pacific Islander Women 50 and Older) 。該研究著眼於投票模式、政策優先事項、反亞洲人的仇恨和歧視，以及 COVID-19 對 50 歲及以上的 AAPI 女性的總體影響。

在 AARP 的支持下，這項範圍廣泛的研究是有史以來對AAPI 50歲以上女性進行的規模最大的調查，顯示 70% 的人口受到反 AAPI 仇恨和種族主義的影響，以及有關日益增長的優先事項和觀點的其他見解和強大的選區。

『我們是美國政治中一個強大的投票團體，但尚未充分發揮其潛力，』 Pillai說。 『與察覺到的代際差異相反，當你考慮她們在結束種族歧視和移民改革等關鍵問題上的投票模式和信念時，年長的 AAPI 女性和年輕的女性一樣在發展進步中。』 『為了滿足 AAPI 50-plus 的獨特需求，各個組織必須共同努力，為這個不斷增長的有影響力的群體描繪更真實的畫面，』 Daphne Kwok 說。『作為我們致力於建設更具包容性社區的承諾的一部分，AARP 很榮幸能夠主持這個小組，並讓 NAPAWF、Stop AAPI Hate 和 UCSF 等組織了解他們努力擴大我們的 AAPI 50-plus 的經驗並幫助推動系統性變化。』

AARP #StopAsianHate 小組是 AARP 承諾履行全國廣告商協會包容性多元文化營銷聯盟( Association of National Advertisers Alliance for Inclusive Multicultural Marketing )承諾的一部分，該承諾採取立場反對針對亞裔美國太平洋島民社區的仇恨和暴力。要查看有關『為我們的 AAPI 長者辯護』 (Advocating For Our Elders) 的第一個小組或重新觀看有關『用數據備份我們的 AAPI 長者』 (Backing Up Our AAPI Elders With Data)的小組，請瀏覽 AARP AAPI 社區 Facebook 頁面 (@AARPAAPI)。

關於AARP樂齡會

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問中文官網

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