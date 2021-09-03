莫德納拼錯字露餡 芝女持假疫苗卡遊夏威夷被捕

芝加哥女出示的疫苗卡上，把疫苗莫德納的「o」拼錯成「a」。(夏威夷檢察長辦公室)

一名芝加哥郊區女子莫羅扎克(Chloe Mrozak，24歲)日前到夏威夷 旅遊，被眼尖的篩查人員從其手寫疫苗 卡上，發現德納疫苗(Moderna)拼錯了一個字變成「Maderna」，經循線深入追查確認造假，最終在她準備搭乘返航班機時於機場 被捕，被控兩項偽造疫苗接種文件輕罪的莫羅扎克，罪成最高可處5000罰款或一年監禁。

以觀光為主要收入的夏威夷，從疫情爆發以來就實施嚴格的防疫措施，所有旅客進入夏威夷時，都必須出示疫苗接種卡或新冠病毒檢測陰性證明，才能獲准入境，否則必須先隔離十天才能外出。

根據調查人員向夏威夷檢察長辦公室提交的報告顯示，莫羅扎克是在8月23日抵達夏威夷的Daniel K. Inouye國際機場，當她出示疫苗卡時，一度因莫德納疫苗拼錯字，引起篩查人員懷疑，不過，在檢察人員仔細查證前，還是讓她先行入境。

莫羅扎克的疫苗卡上，除了將M"o"derna拼成M"a"derna外，還顯示疫苗施打地點在德拉瓦州，接種人員為該州國民兵，其中為其施打第一劑的人員為「cpl wolf」，第二劑則是「ssgt montey」替她接種。

除了疫苗卡有疑點外，檢察人員還發現她登記在夏威夷官網上的住宿地點、回程機票都是假信息，接著篩查者又向德拉瓦衛生局求證其疫苗施打信息，對方查證後告知，該州沒有任何莫羅扎克的接種紀錄。

由於沒有莫羅扎克的入住地址，夏威夷衛生局曾多次試圖以電話、電郵聯繫莫羅扎克，卻均未獲回應，檢察人員因此在莫羅扎克預定搭乘返航班機的日期，於機場「守株待兔」，終於在西南航空櫃台將其逮捕。

莫羅扎克被控兩項偽造疫苗接種文件的輕罪，最高可處5000元罰金或一年監禁。在繳交十分之一保釋金200元後，莫羅扎克已經於1日從拘留所釋放，全案將於22日再度開庭。

根據夏威夷當地媒體Hawaii News Now報導，今年到現在，至少有四名造假疫苗卡的旅客在夏威夷被捕。