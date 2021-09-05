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88超市慶祝開業一周年 幸運大抽獎活動熱鬧喜慶！

本報芝加哥訊
88超市慶祝開業一周年，88超市董事長 George 陳（左）和25區區長盧漢士夫婦（右）切蛋糕慶祝！
88超市慶祝開業一周年，88超市董事長 George 陳（左）和25區區長盧漢士夫婦（右）切蛋糕慶祝！

為慶祝開業一周年，答謝賓客支持，88超市（88 Marketplace）日前舉辦幸運大抽獎活動。25區區長盧漢士（Byron Sigcho-Lopez）夫婦、華埠社區僑界及商界的朋友出席道賀，88超市董事長 George 陳夫婦等一眾高層及主禮嘉賓出席抽獎活動與賓客同樂。來自李雙振率領的華龍體育社醒獅隊在吉時舉行各項慶祝儀式和舞獅助興。活動吸引眾多人流在88超市購物和觀禮，處處呈現生意興隆景象。幸運大抽獎、幸運輪盤有獎和切蛋糕共慶周年活動更加熱鬧喜慶！

盧漢士在慶典中致詞，盛贊88超市在去年疫情下開業，對促進芝加哥華人社區的經濟與就業、繁榮與發展所作出的重要貢獻。當天盧漢士區長夫婦在88超市董事長 George 陳的陪同下，為一等獎獲得者抽出特等大獎：價值$388的滋補上品之花膠筒，更多的豐富獎品陸續抽出，令人興奮。盧漢士區長夫婦并參觀了超市的現代化全新裝修、寬敞的商品展示大廳和不同風味的美食廣場。

中秋將至，88超市特別推出購買禮品卡享受優惠折扣活動，即日起至9月19日發行即買即用禮品卡，購買$100送$10，購買$300送$30，購買$500送$50，購買$1000送$100，所購買的禮品卡余額沒有期限，歡迎大家到超市前臺購買（最終解釋權歸88超市）。此外，88超市為食客準備了各式來自中國大陸、港、澳、台，包括美心、稻香村、廣州酒家、陶陶居、華香園、義美等品牌的家鄉風味月餅，還有別具特色馬拉西亞“海外天”月餅以及來自本地由超群餅家新鮮制作的精美應節中秋月餅等，餡料包括綠茶、綠豆、蛋黃、豆沙、蓮蓉、五仁、流心、榴蓮等任君選擇！

地址位于2105 S. Jefferson St. Chicago,IL 60616的天一廣場（Great Lakes Property Holdings)是一座大型綜合室內商城，除88超市外，一樓還有多家特色品牌餐館包括橋林重慶火鍋，火爐東北燒烤，Pure Tea彩茶弄奶茶店等營業中。提供大型停車場方便顧客使用，而88超市的每位員工也將以專業、認真和有禮的態度服務每一位光臨的客人。88超市營業時間：8am-9pm，查詢電話：312-869-6962。

88超市的中秋月餅品種多，歡迎選購！
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華埠 就業 疫情

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