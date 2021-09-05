王志東律師事務所 喬遷至33 N LaSalle St, Suite 2020

開業逾25年，客戶遍及美中及全美各地且聲譽卓著的王志東律師事務所，為進一步強化工作品質，提供客戶更專業全面的服務，日前完成喬遷，新的律所據點共規劃了14間落地窗的律師專屬辦公室，還有14名法律助理的獨立工位，更設有同時可坐十位客人的等候空間，以及三個會議室、兩個檔案室和一處設備間。

王志東律師事務所於1996年1月8日開業，至今先後隨著業務迅速成長，搬過三次辦公室，第一個據點待了五年後，搬到第二個位置營運了21年3個月，在第二個辦公據點期間，因應業務不斷增加，辦公面積持續擴增了四次，也因為擴大次數多，使得辦公室的裝修風格不太一致，律所表示，儘管此辦公樓極力挽留，但受到該址擴充空間十分有限，且該地點要重新裝潢為統一風格的辦公空間存在困難，最終婉拒了該大樓的善意。

王志東律師事務所的客戶以中西部的華人為主，主要業務是移民 和民事訴訟，25年來幫助了數以萬計的客人取得在美國 永久居留的身份，也為因為車禍、工傷、醫療事故或其他人身傷害的客戶獲得了累計幾千萬美元的賠償。該律師事務所的其他業務還包括房地產交易、生意併購、公司設立、婚姻財產糾紛、民事訴訟、刑事辯護，是許多客戶心目中「辦事認真仔細，成功率高」的王牌律所 。

王志東律師為美國法律博士，從業27年，主要代理中國 公民和企業在美國的法律事務，實務經驗豐富。其代理的具有重大影響的案件，包括：

•章瑩穎被綁架致死案-案發(2017年6月)至今為其家人提供義務法律援助，凶手已在沒有屍體沒有口供的情況下被定罪，並被判處終身監禁不得保釋。

•某中國企業家在美被捕案-為律師團隊中唯一華人律師，該刑事案件已由檢察官決定不予起訴結案。

•埃航空難起訴波音案-與一家美國處理空難的著名律師事務所合作，代理多個中國人遇難者家庭狀告美國波音公司，該案自2019年起，目前仍在進行之中。

•虛擬貨幣和區塊鏈案-常年代理中國該行業頂級公司之一在美國的業務。

•各類移民案-特殊人才和專業類移民，投資移民，親屬移民，擅長移民法庭，上訴法庭和聯邦巡回法庭的各類訴訟。

王志東律師自2008年起擔任中華全國僑聯海外法律顧問，曾參加國務院僑辦組織的世界海外律師參訪活動並任團長，擔任中華海外聯誼會理事，受邀參加慶祝抗日戰爭勝利70周年和國慶70周年天安門廣場閱兵觀禮，多年為中國駐芝加哥總領事館提供法律諮詢。

王志東律師事務所的十位律師和近30位助理中，分別有一半成員可以熟練使用中文為客戶服務。

王志東律所(Wang, Leonard, Condon & Seyfried, LLP)新地點位於芝加哥市中心Clark St.、Madison St.與Monroe St.間，地址：33 N LaSalle St, Suite 2020, Chicago, IL 60602 USA，電郵地址：[email protected]，電話：(312)782-1668。